Governo federal reconhece situação de emergência em Soure (PA) e mais 9 cidades do Brasil

O município de Soure, no Arquipélago do Marajó, foi reconhecido como em situação de emergência pelo Governo federal. A cidade marajoara e outras nove, de ao menos sete estados do País, estão na lista divulgada na última terça-feira (23) como prioridade para solicitar recursos para a ação da Defesa Civil. Segundo o decreto, a estiagem seria o desastre enfrentado pela cidade paraense.

Por serem considerados em situação de emergência, os municípios podem solicitar recursos financeiros para combater desastres como estiagem, vendaval, chuvas, entre outros problemas. Além de Soure, no Pará, as outras cidades contempladas pertencem aos estados da Bahia, Ceará, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, São Paulo e Tocantins.