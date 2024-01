Novo terminal hidroviário é inaugurado em Soure, no Arquipélago do Marajó

O novo Terminal Hidroviário do município de Soure, no Arquipélago do Marajó, no Pará, foi inaugurado na manhã desta quinta-feira (11), durante cerimonia que contou com a presença do governador Helder Barbalho, da vice Hana Tuma, do diretor-presidente da Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH), Márcio Tavares, do prefeito Guto Gouvêa e demais autoridades.

O equipamento público, que recebeu investimentos na ordem de R$ 5 milhões, deve beneficiar diretamente mais de 24 mil pessoas. Como parte da agenda do governo na cidade, também foram entregues benefícios do programa “Sua Casa” e 23 novas viaturas da Polícia Militar.

A solenidade reuniu um grande público que foi conferir a inauguração e as novas instalações da estrutura. Antes disso, o governador foi recebido pelo projeto social "PM zito", formado por 32 crianças, que prestaram continência ao chefe do poder executivo estadual. As crianças foram instruídas pela segundo sargento RR Fátima. O evento foi embalado pelo som regional do grupo de carimbó Ecomarajoara.

Durante o evento, o governador disse o seguinte: "Um terminal hidroviário digno para receber quem mora e quem vem visitar a cidade, esse paraíso no estado do Pará, irá gerar emprego e renda para a população". Para o presidente da Associação Pró-Marajó, Naldinho Barros, o novo terminal irá melhor a vida não só dos habitantes da região como também para os turistas que querem visitar o Marajó. Ele afirma que Soure sempre foi a porta de entrada do Marajó.

“Antigamente, a Enaza era uma estatal que operava o terminal, que fazia a viagem Belém-Mosqueiro-Soure. Naquela época, Soure era o ponto de entrada do Marajó. Depois que abriram a estrada para o Camará, as pessoas deixaram optar pelo nosso terminal, que ficou abandonado, deixando Soure com o fim da linha do Marajó. As lanchas rápidas ainda trouxeram as atenções para cá novamento, porém o novo terminal hidroviário é quem vai retomar Soure como entrada principal do Marajó”, comentou Naldinho Barros.

Daniele Barbosa, 46 anos, é moradora do bairro Pacoval. Para ela, o novo terminal hidroviário beneficiará não somente as pessoas que visitam a cidade, mas também os próprios moradores que precisar se deslocar para visitar um familiar em outro município. “Tenho paraentes em Belém, então, esse terminal vai facilitar a minha ida para a capital. Antes, eu tinha que ir para o Camará, agora, posso ir direto para Soure. Ficou mais rápido para voltar pra casa”, disse a moradora.

O terminal passou a contar com uma nova estrutura, com quiosques e banheiros, guichês para a venda de passagens, lanchonete, lojas, depósitos, salas de administração e guarda-volume, além de espaços exclusivos para órgãos de cultura e turismo.

O projeto também garante uma área de urbanização com 130 metros quadrados, novas instalações elétricas, novo reservatório de água e uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE).

Para o embarque e desembarque de insumos e passageiros, a obra contempla um conjunto naval moderno e seguro, composto por rampa metálica de 22 metros de comprimento e flutuante, ambos cobertos e iluminados, além de sinalização de segurança, acessibilidade e dispositivos de combate a incêndio. Segundo o governo estadual, também está sendo feito o reforço estrutural do píer de concreto e passarelas já existentes. Este é o 11º terminal entregue pelo Estado, desde 2019, na região marajoara.

Governador Helder Barbalho entrega viaturas à Polícia Militar (Igor Mota/O Liberal)

Entrega do benefício ‘Sua Casa’ e 23 novas viaturas da PM

Durante o evento, Governo do Pará, por meio da Companhia de Habitação (Cohab), entregou 800 benefícios habitacionais do Programa “Sua Casa”, 1ª e 2ª etapas, para moradores do município de Soure, totalizando mais de R$ 7 milhões em investimentos na melhoria de moradias.

Destinado à construção, reforma, ampliação, melhoria ou adaptação de unidade habitacional, o programa habitacional do governo do Estado foi criado na gestão Helder Barbalho, em dezembro de 2019, e garantiu, somente em 2023, quase 29 mil benefícios.

O Programa “Sua Casa“ tem como objetivo reduzir as desigualdades sociais em todas as regiões, garantindo a famílias em situação de vulnerabilidade social uma habitação digna. O ato de entrega em Soure contou com a presença do diretor-presidente da Cohab, Luís André Guedes. A Companhia coordena a seleção dos beneficiários, acompanha a obra e a execução dos recursos do Programa.

No mesmo dia, a Polícia Militar do Pará (PMPA) recebeu 23 novas viaturas, em substituição à frota antiga. Segundo o governo, os veículos novos garantirão mais efetividade às ações de segurança pública na região e melhores condições de trabalho aos policiais militares.

O Comando de Policiamento Regional XI (CPR XI), de Soure, contará com 20 novas viaturas do tipo Hilux e 3 novas viaturas do tipo Duster. A troca por novos veículos faz parte de um novo contrato de locação, que substituirá gradativamente a frota em todos os 144 municípios paraenses.