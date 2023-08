Terminal de Bagre será entregue nesta quinta-feira (24) pelo governo do Pará

A população de Bagre, na região do Marajó, vive a expectativa pela entrega do novo Terminal Hidroviário do município. Com investimento na ordem de R$ 3,2 milhões, o equipamento público foi reconstruído e será entregue pelo Governo do Estado nesta quinta-feira (24), garantindo uma estrutura moderna e ampla que vai beneficiar, diretamente, os mais de 37 mil habitantes da cidade. O novo equipamento público trará mais segurança para o embarque e desembarque de passageiros e cargas no município.

Com área construída de aproximadamente 455 metros quadrados, o novo Terminal está equipado com novo mobiliário, bebedouros, banheiros, guichês para vendas de passagens, lanchonete, salas para órgãos oficiais e guarda-volumes. O equipamento também possui um moderno e seguro conjunto naval, com rampa metálica e flutuante cobertos e um sistema de articulação para acompanhamento do movimento realizado pelo flutuante, possibilitando sua fixação de modo seguro.

Outros municípios do Marajó já têm terminais

O terminal de Bagre será o oitavo equipamento hidroviário entregue, desde 2019, na região do Marajó. Na Ilha, já foram entregues novos terminais nos municípios de Afuá, Muaná, Curralinho, Ponta de Pedras, Santa Cruz do Arari, Cachoeira do Arari e Portel.

Outras sete obras prosseguem na região do Marajó e vão garantir novos terminais hidroviários nos municípios de Anajás, Breves, Chaves, Melgaço, Oeiras do Pará, Salvaterra e Soure.

Desde o ano de 2019, 22 novos equipamentos hidroviários já foram entregues à população paraense, beneficiando moradores de municípios das regiões de integração do Tocantins, Guamá, Marajó e Baixo Amazonas.

De acordo com o presidente da Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH), Márcio Tavares, “Todas estas obras fazem parte de um pacote de investimentos realizados pelo Governo do Estado, por meio da CPH, para a estruturação e modernização de terminais paraenses, promovendo a integração por meio do modal hidroviário, que é uma das principais forças do Estado”.