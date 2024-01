Soure recebe o novo Terminal Hidroviário nesta quinta-feira (11)

O município de Soure, no Arquipélago do Marajó, recebe o novo Terminal Rodoviário, nesta quinta-feira (11), às 10h. Este será o 11º terminal entregue pelo Estado, desde 2019, na região marajoara. A programação contará com a participação do governador do Pará, Helder Barbalho, e do diretor-presidente da Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH), Márcio Tavares. Com investimentos na ordem de R$ 5 milhões, o equipamento público vai beneficiar diretamente mais de 24 mil pessoas.

O terminal vai ganhar uma nova estrutura, com quiosques e banheiros, guichês para a venda de passagens, lanchonete, lojas, depósitos, salas de administração e guarda-volume, além de espaços exclusivos para órgãos de cultura e turismo.

VEJA MAIS

O projeto também está garantindo uma área de urbanização com 130 metros quadrados, novas instalações elétricas, novo reservatório de água e uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE).

Para o embarque e desembarque de insumos e passageiros, a obra contempla um conjunto naval moderno e seguro, composto por rampa metálica de 22 metros de comprimento e flutuante, ambos cobertos e iluminados, além de sinalização de segurança, acessibilidade e dispositivos de combate a incêndio. Também está sendo feito o reforço estrutural do píer de concreto e passarelas já existentes.