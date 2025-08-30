Capa Jornal Amazônia
Governo entrega a 12ª creche do Estado e consolida a Educação Infantil em Igarapé-Açu

Unidade vai atender até 200 crianças de 0 a 5 anos de idade em um espaço moderno e estruturado e é exemplo do investimento em todas as áreas da educação

Agência Pará
fonte

Igarapé-Açu recebe a 12ª creche do programa “Creches Por Todo o Pará” (Ag. Pará/Bruno Cruz)

O município de Igarapé-Açu celebra, nesta sexta-feira (29), a entrega de mais um equipamento público que vai transformar a vida de várias famílias. A 12ª unidade de educação infantil do programa “Creches Por Todo o Pará” vai atender até 200 crianças de 0 a 5 anos de idade em um espaço moderno e estruturado. O governador do Estado, Helder Barbalho, falou sobre a importância de investir em todas as áreas da educação. 

“Aqui em Igarapé-Açu, fortalecendo o ensino superior com o novo auditório do campus da Uepa na cidade e feliz de poder entregar mais uma creche que permitirá com que 200 crianças de 0 a 5 anos possam estar em um local adequado, com profissionais de qualidade, sob os cuidados pedagógicos e, claro, proporcionando com que o aluno possa estar na escola e com que os pais possam trabalhar, sabendo que poderão deixar os seus filhos num lugar adequado, aconchegante e acolhedor. Esta é a 12ª unidade e vamos avançar com as entregas, chegando com o Creches Por Todo o Pará, nos 144 municípios do Estado”, ressaltou o chefe do Executivo estadual.

A creche Professora Maria de Fátima dos Santos Tavares representa o cuidado e o acolhimento do Governo do Pará desde a primeira infância. 

“Mais uma obra que vai fazer a diferença na vida de milhares de moradores de Igarapé-Açu. É a nossa 12ª creche, mais 20 finalizando para que possamos entregar. Quero dizer que eu fico muito honrada de fazer parte desse momento do Estado do Pará, como disse o nosso governador, nós sabemos que para muitos falta tudo ainda, como, por exemplo, faltava um lugar como este para deixar seus filhos e agora tem uma creche como esta. Essa unidade é um exemplo da parceria que constrói”, destacou a vice-governadora Hana Ghassan. 

Os moradores igarapé-açuenses agora contam com um espaço colorido, alegre e repleto de sonhos. São 9 salas de aulas, copa, cozinha, lactário, berçário, espaço de convivência, cinco banheiros, jardim, trocador, sala de professores, parquinho de areia, entre outras áreas. 

“Hoje é um dia de muita alegria, estamos entregando mais esse instrumento que vai ajudar as nossas crianças de 0 a 5 anos, um investimento por parte do Governo do Estado de aproximadamente R$ 4 milhões para o município de Igarapé-Açu. Agradecemos ao nosso governador Helder, à nossa vice-governadora Hana, que é madrinha das nossas creches, e ao nosso secretário Ricardo Sefer. Um espaço estruturado, climatizado com toda a estrutura que integra, de fato, esta linda creche. Hoje, a gente está com um montante de 80 horas sendo executadas, simultaneamente. Nosso objetivo é entregar uma creche dentro dos 144 municípios do nosso Estado”, ressaltou o secretário.

Para a diretora Ellen Leal, professora há mais de 10 anos na área da educação infantil, o equipamento representa muitos sonhos realizados, especialmente para as mães. 

“É um espaço totalmente preparado para acolher essas crianças. Hoje, a educação infantil desempenha um papel muito importante para a educação. Pensar a educação desde a criança, desde o berçário até a pré-escola é o que esse espaço está proporcionando para a nossa comunidade. É um espaço onde as mães podem deixar os seus filhos com confiança para retornar ao trabalho. Esse é um ponto muito importante da creche para o nosso município, tantas mães que precisam voltar ao mercado de trabalho e às vezes não tem com quem deixar os seus bebês, os seus filhos, e aqui elas vão perceber que vão deixar os seus filhos num lugar seguro”, disse Ellen.

Com um investimento de R$ 3,2 milhões, outros espaços também foram construídos para desenvolver a criatividade e autonomia das crianças, como a sala multiuso. Fernanda Silva, consultora de vendas, é mãe do pequeno David Luiz, de apenas 4 anos, e conta da satisfação de poder trabalhar e deixar seu filho em local seguro. 
 
“Eu, como mãe, estou muito feliz, porque o ambiente ficou muito bonito, muito bem estruturado, com profissionais capacitados. Então, para mim, é muito satisfatório, porque vou poder trabalhar sabendo que o meu filho está seguro. O meu coração de mãe está feliz e tranquilo”, celebrou Fernanda.

Como um dos objetivos do programa, a reinserção de mulheres no mercado de trabalho deve se tornar realidade para a dona de casa Flávia Silva. Ela conta que antes não poderia sair de casa, pois não tinha com quem deixar sua filha Luna, mas que agora vê uma perspectiva e comemora a entrega da creche. 

“Eu não tenho trabalho, não tinha como deixar minha filha, mas com certeza agora vai ser bem melhor por conta da creche, né! O espaço é maravilhoso, muito grande, lindo. Vai ter muita educação para ela. E é um apoio para nós, mães que tinham dificuldade de arrumar um trabalho porque tinham que ficar dentro de casa, não podiam deixá-los sozinhos, aí agora, com a creche, posso procurar algo pra eu trabalhar”, explicou Flávia Silva. 

Sobre o programa

O Programa "Creches Por Todo o Pará" é uma ação de cunho educacional que deve beneficiar cerca de 30 mil famílias em situação de vulnerabilidade social, especialmente, mulheres que precisam contar com uma estrutura segura e confortável para deixar os filhos pequenos e se reinserirem no mercado de trabalho.

Para atender crianças de 0 a 5 anos, estão sendo investidos mais de R$ 400 milhões na construção de 150 creches em todo o Pará. Em municípios com maior índice populacional, serão erguidas duas estruturas.

Até o momento, já foram entregues creches em Belém, Oriximiná, Ananindeua, Benevides, Redenção, Cumaru do Norte, Bannach, Almeirim, Melgaço, Curuçá e Marabá.

