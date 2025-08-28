Belém é a 1° capital do Norte no Ranking Nacional de Competitividade em Segurança Pública

A capital paraense conquistou a segunda colocação no pilar Segurança Pública, do Ranking de Competitividade dos Municípios, com a pontuação 86,02, ficando atrás apenas de Florianópolis, que alcançou 89,02 pontos, de acordo com dados divulgados pelo Centro de Liderança Política (CPL), que avalia os municípios das 27 unidades da Federação. A publicação foi divulgada na última quinta-feira (27).

Belém avançou um degrau no ranking, saindo da 3ª posição, conforme a publicação realizada em janeiro de 2025, para a 2ª posição, em agosto de 2025, entre as capitais do País. Quando o levantamento avalia as cidades do País com mais de 1 milhão de habitantes, Belém assume o 1º lugar, seguida por Porto Alegre (2º) e Guarulhos (3º).

Para o secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), Ualame Machado, a pesquisa reafirma a evolução do Estado e da capital paraense ao se destacar nas primeiras posições, com índices positivos nos estudos nacionais que avaliam a Segurança Pública, o que reflete as ações que vêm sendo realizadas em prol da paz social e preservação de vidas.

“Nós acompanhamos as publicações do ranking de competitividade, feito pelo Centro de Liderança Política (CPL) e todos os critérios de empresas privadas ao serviço público que analisa 10 critérios, sendo Segurança Pública o que tem o principal peso para eles. E nessa publicação, no critério específico de Segurança Pública, o Estado ficou em 13º, sendo que já constamos na 15ª posição no ano de 2022, e em 2019 já fomos o 21º. Porém, seguimos com destaque e dessa vez para a capital, Belém, que foi a segunda colocada no pilar de segurança em geral, e se formos fazer a análise com base nas cidades com mais de 1 milhão de habitantes, ela fica em primeiro lugar, além de se manter na primeira colocação entre as capitais da Região Norte. É importante ressaltar que um dos indicadores avaliados por eles, diz respeito às mortes violentas, o que temos trabalhado muito fortemente para reduzir, cada vez mais, e Belém alcançou uma posição que demonstra que temos avançado na estabilidade dos números no Estado”, pontuou o titular da Segup.

Capitais do Norte

Belém ganhou destaque também no ranking de competitividade no pilar de segurança pública em relação às capitais da região Norte, ocupando o 1º lugar, seguida por Manaus, Rio Branco, Boa Vista, Porto Velho, Palmas e Macapá.

Outro aspecto relevante apontado pela pesquisa é quanto ao quesito de Mortes Violentas Intencionais (MVI). No âmbito nacional, Belém ocupa a 6ª posição entre todos os municípios e a 4ª colocação entre as capitais, com peso de 80,88. Já em relação à Região Norte, é a 1ª colocada entre as capitais.

Na pesquisa, criada com o objetivo de oferecer aos gestores públicos as soluções já utilizadas no setor privado que ajudarão a nortear e avaliar ações, além de apoiar a tomada de decisões, a Segurança Pública no Ranking de Competitividade recebe o maior peso (12,60%) entre os 10 pilares temáticos que constituem a lista. O pilar é composto por 10 indicadores e incluem: Mortes violentas, Mortes a Esclarecer; Mortes de jovens por razões de segurança, Mortalidade no Trânsito; Morbidade nos transportes e Morbidade hospitalar por acidentes nos transportes.

Linha histórica

Dentro da pesquisa, a nota do Pará ficou em (36,07) no item da Segurança Pública, aparecendo em 13º, o terceiro mais bem colocado da Região Norte, atrás apenas do Estado do Amazonas, que ficou em oitavo, e Acre em décimo segundo. Na série histórica do pilar de Segurança Pública, entre 2015 e 2024, o Pará chegou a figurar na 20ª posição.