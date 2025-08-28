Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

Belém é a 1° capital do Norte no Ranking Nacional de Competitividade em Segurança Pública

Quando o levantamento avalia as cidades com mais de 1 milhão de habitantes, Belém assume o 1º lugar, seguida por Porto Alegre (2º) e Guarulhos (3º)

Agência Pará

A capital paraense conquistou a segunda colocação no pilar Segurança Pública, do Ranking de Competitividade dos Municípios, com a pontuação 86,02, ficando atrás apenas de Florianópolis, que alcançou 89,02 pontos, de acordo com dados divulgados pelo Centro de Liderança Política (CPL), que avalia os municípios das 27 unidades da Federação. A publicação foi divulgada na última quinta-feira (27). 

Belém avançou um degrau no ranking, saindo da 3ª posição, conforme a publicação realizada em janeiro de 2025, para a 2ª posição, em agosto de 2025, entre as capitais do País. Quando o levantamento avalia as cidades do País com mais de 1 milhão de habitantes, Belém assume o 1º lugar, seguida por Porto Alegre (2º) e Guarulhos (3º). 

Para o secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), Ualame Machado, a pesquisa reafirma a evolução do Estado e da capital paraense ao se destacar nas primeiras posições, com índices positivos nos estudos nacionais que avaliam a Segurança Pública, o que reflete as ações que vêm sendo realizadas em prol da paz social e preservação de vidas. 

“Nós acompanhamos as publicações do ranking de competitividade, feito pelo Centro de Liderança Política (CPL) e todos os critérios de empresas privadas ao serviço público que analisa 10 critérios, sendo Segurança Pública o que tem o principal peso para eles. E nessa publicação, no critério específico de Segurança Pública, o Estado ficou em 13º, sendo que já constamos na 15ª posição no ano de 2022, e em 2019 já fomos o 21º. Porém, seguimos com destaque e dessa vez para a capital, Belém, que foi a segunda colocada no pilar de segurança em geral, e se formos fazer a análise com base nas cidades com mais de 1 milhão de habitantes, ela fica em primeiro lugar, além de se manter na primeira colocação entre as capitais da Região Norte. É importante ressaltar que um dos indicadores avaliados por eles, diz respeito às mortes violentas, o que temos trabalhado muito fortemente para reduzir, cada vez mais, e Belém alcançou uma posição que demonstra que temos avançado na estabilidade dos números no Estado”, pontuou o titular da Segup. 

Capitais do Norte 

Belém ganhou destaque também no ranking de competitividade no pilar de segurança pública em relação às capitais da região Norte, ocupando o 1º lugar, seguida por Manaus, Rio Branco, Boa Vista, Porto Velho, Palmas e Macapá.

Outro aspecto relevante apontado pela pesquisa é quanto ao quesito de Mortes Violentas  Intencionais (MVI). No âmbito nacional, Belém ocupa a 6ª posição entre todos os municípios e a 4ª colocação entre as capitais, com  peso de 80,88. Já em relação à Região Norte, é a 1ª colocada entre as capitais.

Na pesquisa, criada com o objetivo de oferecer aos gestores públicos as soluções já utilizadas no setor privado que ajudarão a nortear e avaliar ações, além de apoiar a tomada de decisões, a Segurança Pública no Ranking de Competitividade recebe o maior peso (12,60%) entre os 10 pilares temáticos que constituem a lista. O pilar é composto por 10 indicadores e incluem: Mortes violentas, Mortes a Esclarecer; Mortes de jovens por razões de segurança, Mortalidade no Trânsito; Morbidade nos transportes e Morbidade hospitalar por acidentes nos transportes. 

Linha histórica 

Dentro da pesquisa, a nota do Pará ficou em (36,07) no item da Segurança Pública, aparecendo em 13º, o terceiro mais bem colocado da Região Norte, atrás apenas do Estado do Amazonas, que ficou em oitavo, e Acre em décimo segundo. Na série histórica do pilar de Segurança Pública, entre 2015 e 2024, o Pará chegou a figurar na 20ª posição.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ranking nacional

Segurança Pública

Governo do Pará

Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

'Agora Paraense'

Zeca Camargo recebe título de cidadão belenense: ‘Significa muito pra mim’

O apresentador nasceu na cidade de Uberaba, mas realiza diversas visitas regulares à Belém

27.08.25 19h07

PARÁ

Fiscalização apreende 12 toneladas de suínos e mais 85 mil kg de soja no Pará

A carga de suínos vivos havia sido comprada por pessoa física cuja empresa está com inscrição estadual suspensa. Já a soja, que seria para exportação, na verdade tinha como destino o mercado interno

27.08.25 17h13

EXÉRCITO BRASILEIRO

CMN realiza exercício de simulação de combate para a COP 30 em municípios do Pará

No treinamento, a tropa será empregada no terreno real, aplicando a doutrina militar em meios simulados

27.08.25 16h18

SAÚDE

TJPA ordena troca de geladeiras por câmaras refrigeradas em unidades de saúde de Ananindeua

A medida reformou o entendimento anterior da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que havia indeferido o pedido de tutela de urgência feito em Ação Civil Pública

26.08.25 12h18

MAIS LIDAS EM PARÁ

USARIA?

VÍDEO: modelo desfila no Festival da Gó com biquíni ousado em homenagem ao Pará e viraliza na web

Dhienny Almeida representou Capanema no Musa do Festival da Gó 2025 com um biquíni ousado que homenageia a bandeira do Pará

23.08.25 17h46

LUTO

Morre Dani Sá, artista visual e referência da cultura paraense

Mulher negra e mãe solo, Dani Sá deixou uma trajetória de contribuições significativas para a cena cultural do Pará

24.08.25 15h13

TRÂNSITO

BR-316 tem novas regras para tráfego de caminhões pesados no Pará; veja

Novo decreto altera os critérios de restrição para veículos de carga, especialmente para os de grande porte

23.08.25 18h15

REPATRIAÇÃO

Paraense que se juntou ao Estado Islâmico retorna ao Brasil após nove anos

Em abril de 2016, Karina saiu de casa dizendo que faria um trabalho da faculdade e desapareceu

27.08.25 17h36

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda