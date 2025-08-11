Capa Jornal Amazônia
Pará

Governo do Pará impulsiona agricultura familiar com entrega de novos equipamentos agrícolas

Os municípios de Belterra, Faro, Pacajá e Uruará foram contemplados com retroescavadeira, pá carregadeira e motoniveladoras. Um investimento de R$ 3 milhões

Agência Pará

A entrega de novos equipamentos agrícolas é uma das estratégias do Governo do Estado para impulsionar a agricultura familiar paraense. Nesta segunda-feira (11), foi a vez dos municípios de Belterra, Faro, Pacajá e Uruará receberem reforços para a produção, por meio do programa Pará Rural.
 
“São R$ 3 milhões de investimentos em equipamentos pesados que ajudarão a abrir estradas, novas vias, garantir mais infraestrutura e maior produção para os municípios de Belterra, Uruará, Pacajá e Faro. Estes equipamentos são fundamentais para o desenvolvimento dos municípios do Pará”, ressalta o governador do Estado, Helder Barbalho, que participou da cerimônia de entrega, realizada no Palácio do Governo.
 
A aquisição de uma retroescavadeira para Belterra, uma pá carregadeira para Faro e motoniveladoras para Pacajá e Uruará, garante melhores condições para o escoamento da produção e contribui, diretamente, para a melhoria da qualidade de vida dos pequenos produtores. As máquinas irão apoiar obras e serviços essenciais para a infraestrutura rural, beneficiando centenas de famílias que dependem da atividade agrícola para sustento e geração de renda, sendo uma ação em parceria com o deputado estadual Ângelo Ferrari e o deputado federal Júnior Ferrari.
 
O presidente do Pará Rural, Felipe Picanço, destaca a importância do incentivo e apoio da atual gestão para a agricultura familiar do Estado. “Trabalhamos intensamente para beneficiar esse pequeno produtor com mais qualidade de vida, fortalecer os equipamentos agrícolas, melhorar o escoamento da produção e fazer com que a agricultura familiar seja um modo de desenvolvimento sustentável para o nosso Estado”, afirma.

