Governo do Pará decreta mudança no calendário de férias escolares por causa da COP 30; veja as datas

As férias das escolas estaduais do Pará terão um cronograma diferente em 2025, por causa da COP 30, que será realizada entre os dias 5 e 21 de novembro, em Belém. Conforme decreto publicado na edição desta quarta-feira (27) do Diário Oficial do Estado, serão nos seguintes períodos: de 30 de junho a 13 de julho de 2025 e o segundo de 5 e 21 de novembro de 2025.

“A suspensão das aulas durante a COP 30 é medida decisiva para assegurar grau de mobilidade urbana indispensável ao sucesso do evento”, diz parte do decreto.

Os órgãos e instituições estaduais deverão levar em consideração as datas no momento da elaboração do calendário escolar de 2025. Nos mesmos períodos, as instituições privadas também terão suas aulas suspensas ou determinadas férias escolares, de acordo com a publicação oficial.

Teletrabalho

A publicação também fala sobre o expediente nos órgãos da administração estadual localizados na Região Metropolitana de Belém. Os servidores atuarão no regime de teletrabalho no período de 5 a 21 de novembro de 2025.

O decreto exclui a possibilidade do teletrabalho os servidores que desempenhem atribuições incompatíveis com o teletrabalho; atuem nas áreas de arrecadação, saúde pública, segurança pública, defesa social, parques, museus, teatros e espaços de visitação turística, incluindo os equipamentos públicos administrados por organizações sociais. Ou, em razão da necessidade, sejam convocados para o trabalho presencial.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)