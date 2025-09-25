Capa Jornal Amazônia
Governo do Pará consolida política de transformação social ampliando o número de Usinas da Paz

Somente neste ano já foram entregues oito UsiPaz, sendo realizados 254 mil atendimentos

Agência Pará

O ano de 2025 é marcado por importantes avanços nas políticas de inclusão e cidadania promovidas pelo Governo do Pará, por meio das Usinas da Paz. Até o mês de agosto, mais oito unidades do maior complexo de cidadania da América Latina foram entregues em diferentes regiões do Estado, consolidando o programa como referência em serviços, atendimentos e transformação social.

As novas UsiPaz foram entregues nos municípios de Benevides e Castanhal, na Região Metropolitana de Belém; Capanema e Bragança, na Região de Integração (RI) Rio Caeté; Abaetetuba e Moju, na RI Tocantins; Tucuruí, na Região Lago de Tucuruí, e Marabá, na RI Carajás, abrangendo o nordeste e sudeste paraense.

Dados da Secretaria de Estado de Articulação da Cidadania (Seac) apontam que as unidades entregues este ano já garantiram mais de 254 mil atendimentos à população. 

Para a titular da Seac, Elieth Braga, o balanço é motivo de orgulho. “As Usinas da Paz estão transformando realidades. Em 2025 conseguimos avançar muito com a entrega de oito novas unidades, que hoje já oferecem oportunidades concretas para milhares de famílias. É o Estado chegando onde mais precisa estar: perto da população”, destacou a secretária.

Para as comunidades beneficiadas, as mudanças positivas geradas pelas novas UsiPaz são perceptíveis. “Aqui, nessa área, antes era um campinho abandonado. Agora, temos essa linda Usina da Paz, onde eu posso trazer os meus filhos e fazer cursos. Para nós, moradores, é um orgulho muito grande”, afirma Gilvana Tavares, frequentadora da Usina da Paz em Moju, entregue à população em agosto.

Mary Jachs Moura, moradora de Capanema, garante que a chegada da Usina da Paz ao município, no mês de junho, facilitou o acesso da população a consultas médicas e emissão de documentos. “Eu já utilizei vários serviços desde que a Usina da Paz foi inaugurada. Estou gostando muito. A estrutura é maravilhosa. É algo que tem ajudado muito a população, tanto de Capanema quanto da região, pois conhecemos pessoas que moram em outras cidades e estão vindo utilizar os serviços”, acrescenta Mary.

Qualidade de vida

As Usinas da Paz são complexos de cidadania implantados pelo Governo do Pará com o objetivo de promover inclusão social, reduzir a violência e melhorar a qualidade de vida da população em áreas vulneráveis. O projeto faz parte do Programa Territórios Pela Paz (TerPaz) e, desde 2021, quando foi entregue a primeira UsiPaz, já garantiu mais de 10,4 milhões de atendimentos.

Cada complexo oferece mais de 70 serviços integrados nas áreas da saúde, cidadania, capacitação profissional, educação, esporte, cultura e lazer, com o objetivo de aproximar o Estado da população e garantir oportunidades de desenvolvimento e crescimento para milhares de famílias.

Cidadania e cultura 

Os equipamentos dispõem de estruturas modernas e funcionais, com prédios e salas equipadas para a realização de atendimentos em saúde, emissão de documentos e assistência social, além de espaços como bibliotecas, salas de estudo, salas de informática, salas de gastronomia, salas de dança e música, e auditórios.

Os complexos também contam com teatros, praças para eventos, oficinas, piscinas, hortas, complexos poliesportivos, bibliotecas, salas de dança, quadras de areia, espaços pet, academias ao ar livre e playgrounds.

Combate à violência 

No contexto da segurança pública, as Usinas contribuem para reduções expressivas nos índices de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) nas áreas onde estão inseridas, com percentuais que chegam a 90% de queda, indicando eficácia na promoção da segurança pública e na melhoria da qualidade de vida.

Atualmente, as Usinas estão em pleno funcionamento em Belém (Jurunas/Condor, Guamá, Terra Firme, Bengui e Cabanagem) e nos municípios de Ananindeua, Marituba, Benevides, Castanhal, Capanema, Bragança, Abaetetuba, Tucuruí, Marabá, Parauapebas e Canaã dos Carajás.

Outros 20 complexos prosseguem em construção, nos municípios de Altamira, Cametá, Paragominas, Santa Izabel do Pará, Redenção, Itaituba, Santarém, Viseu, Igarapé-Miri, Barcarena, Breves, Dom Eliseu, São Miguel do Guamá, Portel, Parauapebas (segunda Usina), Óbidos, Salinópolis, Tomé-Açu, São Félix do Xingu e Belém (no distrito de Icoaraci).

.
