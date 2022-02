Governo do Estado entrega novo Comando de Policiamento da Região Metropolitana de Belém

Na manhã desta segunda-feira (14), o governador do Estado do Pará Hélder Barbalho, junto com o secretário Uálame Machado da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) e o Comandante geral da Polícia Militar (PM) Dilson Júnior inauguraram a nova sede do Comando de Policiamento da Região Metropolitana de Belém, nas instalações de um shopping, em Ananindeua. A nova sede representa uma economia de 240 mil reais ao Governo do Estado que antes era destinado ao aluguel do antigo prédio. O Governador conheceu o local e destacou as estratégias para a ampliação das ações policiais e acesso do serviço pela população.

"Essa estrutura representa o fortalecimento da PM na região metropolitana de Belém. Para que possamos ter a ampliação do efetivo, ampliação da cobertura e estratégia de polícia. Além da redução de custo, com a parceria com este shopping, iremos economizar 240 mil reais por ano. Melhoramos a estrutura e economizamos um orçamento que será revestido a segurança pública. A estrutura conta com atendimento psicossocial aos policiais e seus familiares. Aqui estará a Polícia Militar com todos os batalhões que cobrem esses municípios", pontuou o governador do estado.

Regionais tendem a receber investimento e se fortalecerem, avalia Comandante da PM

Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Bárbara além de fazerem parte da Região Metropolitana de Belém foram a 2° Região Integrada de Segurança Pública (RISP) - a 1° é Belém. Junto com outras 13, totalizam 15 RISP no Pará. O comandante da PM Dilson Júnior destaca que, conforme essas regionais são equipadas, as demais também tendem a receber investimento e se fortalecerem, o que é benéfico à população.

"Este espaço traz dignidade para quem trabalha aqui e procura a PM para reivindicar alguma melhoria no policiamento, instalações boas, com infraestrutura e acessibilidade... Isso se reflete nas operações, uma melhor produtividade operacional e prestando um serviço de excelência para a população. Esta RISP coordena todo o planejamento desta regional de Ananindeua a Santa Bárbara. À medida que temos essa estrutura bem equipada para fazer o planejamento nesta regional, as outras também vão receber o mesmo investimento. Estamos abertos para parcerias público-privadas como o shopping" refletiu.

O Comandante Dilson reforça que a criminalidade tem diminuído nos últimos três anos. E, além deste centro, a partir de setembro uma nova turma de policiais militares será formada e o efetivo das ruas aumentará. "O investimento do Governo do Estado nos propiciou estarmos três anos seguidos com a redução do CVLI - crime violento letal intencional - que nada mais é que a somatória dos homicídios, latrocínio, etc. Em setembro teremos um reforço policial efetivo nas ruas", concluiu.

O Secretário da Segup, Uálame Machado, faz previsões de entrega de outras obras no estado, ainda este ano. Outras superintendências estão sendo construídas. "Além deste centro, temos outros a serem entregues no estado. Temos um Centro Integrado de Segurança Pública a ser entregue ainda este semestre, provavelmente em abril, no núcleo São Félix em Marabá, que é uma área que não tem policiamento, após a ponte de Marabá. Temos também em Itupiranga, Uruará. Na parte da Polícia Civil temos a nova Delegacia em Muaná. Início das obras de Superintendência em Soure (Marajó), Redenção. Temos várias obras a serem entregues para dinamizar e melhorar as condições de trabalho e o atendimento a população", finalizou.