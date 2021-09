Governo atenderá povos indígenas do Pará com expedição 'Saúde por todo o Pará'

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), realizará a expedição "Saúde por todo o Pará nos Territórios Indígenas", em edição para atendimento das demandas das populações dos quatro Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs) no Estado. Segundo informações divulgadas pela gestão estadual, a iniciativa vai assegurar aos indígenas serviços de Saúde, como consultas em clínica geral e ginecologia, avaliação e aconselhamento nutricional, aplicação de vacinas, realização de testes rápidos para detecção de HIV, sífilis e hepatites B e C, além de regulação para consultas com médicos especialistas e palestras com orientações sobre saúde bucal e de saúde por gêneros - homem, mulher e criança, respeitando as características de cada povo e suas necessidades específicas.

As ações nos territórios indígenas terão ainda participação dos técnicos do Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR), que levarão serviços como testes da orelhinha e da linguinha e as avaliações com aconselhamento nutricional e para desenvolvimento infantil. Os trabalhos começam nesta segunta-feira, pelo Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Kaiapó do Pará, com sede em Ourilândia do Norte, onde a ação segue até o dia 21, em assistência aos Kayapó.

Entre os dias 13 e 23 de outubro, a agenda da expedição continuará no DSEI Altamira, com ações em Anapu e Senador José Porfírio, voltadas para a etnia Xikrin do Bacajá. De 8 a 13 de novembro, será a vez do DSEI Guamá Tocantins (Guatoc) receber a expedição, em Tucuruí, com ação voltada para a etnia Parakanã. No período de 17 a 25 de novembro, as ações da expedição contemplarão o DSEI Tapajós, em Jacareacanga, por meio da UBS Fluvial disponibilizada pela prefeitura desse município.

A expedição tem a coordenação da técnica indígena Eliene Rodrigues Putira Sacuena, integrante da Coordenação de Saúde Indígena e Populações Tradicionais (Cesipt). "Para nós é um momento ímpar, que vai somar na qualidade de vida dos povos indígenas. Isso faz parte da interculturalidade na saúde que a Sespa vem construindo nos atendimentos de saúde para o bem viver dessas pessoas", explica Tatiany Peralta, coordenadora da Cesipt. A Coordenação vem acompanhando, monitorando e realizando ações de Saúde nos territórios indígenas juntamente com os DSEIs.

De acordo com o Governo, a intenção é de que as expedições permitam traçar um diagnóstico mais preciso sobre as necessidades de cada DSEI, para melhor condução dos trabalhos já desenvolvidos pela Secretaria, que vem atendendo os povos indígenas em seus departamentos, diretorias e coordenações, além de atuar para dinamizar a oferta dos serviços nos Hospitais Regionais, disponibilizando as especialidades mais necessárias em cada região, evitando que os usuários continuem a se deslocar até Belém, para consultas especializadas.

"Atender esses territórios faz parte do nosso compromisso de ampliar o acolhimento ao indígena no Pará, sobretudo no fluxo de acesso às consultas, exames, internações e cirurgias em nossos hospitais estaduais e apoio com materiais e medicamentos", reforça o secretário de Saúde do Pará, Rômulo Rodovalho.