Governador do Pará deve buscar as primeiras doses da vacina nesta segunda-feira

Após a aprovação do uso emergencial das vacinas contra a covid-19 neste domingo (17), o governador do Pará, Helder Barbalho, publicou um vídeo em suas redes sociais onde anuncia que na segunda-feira (18) vai até São Paulo buscar as primeiras doses do imunizante.

“Estou me deslocando para São Paulo, onde amanhã, às 7 horas, estarei recebendo a primeira parte das vacinas do nosso Estado. Nessa primeira fase serão 124 mil doses”, disse.

#ParáContraoCoronavírus | Estou me deslocando, neste momento, ao Estado de São Paulo para receber, amanhã de manhã, as primeiras doses das vacinas aprovadas pela @anvisa_oficial para o uso emergencial. pic.twitter.com/WkeYfoGkww — Helder Barbalho (@helderbarbalho) January 17, 2021

No primeiro grupo a ser imunizado estão profissionais de saúde, indígenas e pessoas que estão em asilos e casas de cuidados.

“Vacinar é a nossa prioridade”, concluiu Helder.