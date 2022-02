Gás de cozinha ficou 30% mais caro no Pará no último ano, afirma o Dieese

Pesquisa realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) revela que, desde janeiro de 2021 até janeiro de 2022, o gás de cozinha de 13 quilos ficou 30% mais caro nos postos de revenda por todo o Pará.

Os dados apontam que, no início do ano passado, um botijão de gás custava, em média, R$ 82,94, entretanto, em janeiro deste ano, o produto já era comercializado a R$ 108,09. Em alguns locais do estado, foram encontrados botijões vendidos a R$ 130,00. O valor médio desse custo corresponde, mensalmente, de 9% a 10% do salário mínimo (R$ 1.212,00).

O órgão avalia que esse aumento é preocupante, uma vez que o índice de famílias sem fonte de renda fixa é alto no estado e, no último ano, o preço do gás de cozinha foi reajustado sete vezes pela Petrobras, todas com aumento de preço.