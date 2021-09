FOTO: vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, desembarca no Pará

O vice presidente da república, Hamilton Mourão, pousou por volta das 10h30 da manhã desta quinta-feira (9), em Altamira, no sudoeste do Pará. Depois de aterrisar na região do Xingu, o vice-presidente se encontrou com o prefeito de Altamira e com representantes da Norte Energia. Após breve encontro particular no aeroporto, Hamilton Mourão seguiu para uma visita na Usine Hidrelétrica de Belo Monte.

Em breve, mais informações!