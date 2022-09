Fórum na UFPA debate a luta e a inclusão de pessoas com deficiência

Em alusão à campanha Setembro Verde, que é considerado o mês de luta das pessoas com deficiência, a Universidade Federal do Pará (UFPA) recebe o 1º Fórum Paraense de Pessoas com Deficiência: Justiça, Voz e Participação, no Instituto de Ciências Jurídicas, que visa debater a diversidade e o protagonismo de indivíduos PCD. O evento, que iniciou no último dia 21 de setembro, segue nesta sexta-feira (23), às 15h, onde contará com um fórum aberto de debate entre organizações PcD do Pará. As inscrições ainda podem ser feitas de forma online.

Seguindo com as programações, às 18h30, uma mesa de encerramento fechará o evento, promovendo o debate do tema "Voz e protagonismo: a participação política das pessoas com deficiência. Palestrantes convidados que atuam no ativismo e na militância na causa das pessoas com deficiência se farão presentes para expor as ideias.

Debate promove maior percepção sobre o tema

A ação desenvolvida pela instituição pretende ecoar as vozes do público PCD, fortalecer a pauta e refletir sobre as desigualdades que afetam fazem parte da realidade. Durante todo o evento, a proposta é debater temas como: educação inclusiva; diversidades e capacitismo; gênero; sexualidade e deficiência; e o protagonismo político das pessoas com deficiência.

O fórum é realizado em conjunto com a Federação Nacional dos Estudantes de Direito e com entidades sociais de pessoas com deficiência (PcD) de todo o estado do Pará, bem como com a participação do Centro Acadêmico de Direito Edson Luís (Cadel/UFPA).

“A causa das pessoas com deficiência é muito invisibilizada, mesmo dentro dos grupos que discutem as pautas de pessoas minoritárias. A única solução para alterar essa realidade é propor debates sobre nossas reivindicações, com falas que partem de nós que vivemos essa realidade”, disse Pérola de Souza, integrante da organização do evento.

Serviço

1º Fórum Paraense de Pessoas com Deficiência

Data: 21, 22 e 23 de setembro de 2022

Local: Instituto de Ciências Jurídicas da UFPA

Inscrições: online

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, João Thiago Dias)