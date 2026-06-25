Fiscalização encontra irregularidades e interdita oito pontos de venda de açaí em Ananindeua
Além das inspeções, amostras de açaí foram recolhidas em 11 locais e encaminhadas para análise laboratorial
Oito estabelecimentos que produzem ou comercializam açaí em Ananindeua foram interditados durante uma operação de fiscalização realizada nesta semana por órgãos de controle sanitário e de defesa do consumidor. A ação também resultou na suspensão temporária das atividades de um ponto de venda e na notificação de outros 11 locais para que façam adequações exigidas pelas autoridades.
A fiscalização ocorreu em 20 estabelecimentos espalhados pelo município e teve como objetivo verificar as condições de higiene, armazenamento e processamento do açaí, alimento que faz parte da rotina de milhares de paraenses e que exige cuidados especiais para evitar riscos à saúde.
Durante as inspeções, as equipes identificaram problemas sanitários considerados incompatíveis com o funcionamento regular de alguns empreendimentos. Em um dos casos, o estabelecimento recebeu prazo de 72 horas para corrigir as irregularidades antes de retomar as atividades.
Além das inspeções, amostras de açaí foram recolhidas em 11 locais e encaminhadas para análise laboratorial. Os exames devem apontar se os produtos atendem aos padrões sanitários exigidos para o consumo.
Atenção redobrada
A fiscalização ganha importância especialmente neste período do ano, quando o consumo de açaí costuma aumentar. Um dos principais objetivos é prevenir doenças transmitidas por alimentos, como a Doença de Chagas, que pode ocorrer quando o fruto é processado sem os cuidados adequados de higiene.
Especialistas recomendam que os consumidores observem algumas condições antes de comprar o produto, como a limpeza do estabelecimento, o uso de equipamentos de proteção pelos manipuladores e a presença do certificado de cadastramento sanitário emitido pelos órgãos competentes.
As ações de fiscalização devem continuar ao longo do ano, principalmente em pontos de maior produção e comercialização do fruto, considerado um dos alimentos mais consumidos no Pará. O objetivo é garantir mais segurança para consumidores e fortalecer o controle da qualidade do produto que chega à mesa da população.
O que o consumidor deve observar
Antes de comprar açaí, vale ficar atento a alguns sinais:
Verifique se o local apresenta boas condições de higiene;
Observe se os manipuladores utilizam toucas, aventais e equipamentos de proteção;
Prefira estabelecimentos que exibam licenças ou certificados sanitários;
Evite produtos armazenados de forma inadequada ou expostos à contaminação;
Em caso de suspeita de irregularidades, denuncie à Vigilância Sanitária do município.
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