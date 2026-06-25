Fiscalização encontra irregularidades e interdita oito pontos de venda de açaí em Ananindeua

Oito estabelecimentos que produzem ou comercializam açaí em Ananindeua foram interditados durante uma operação de fiscalização realizada nesta semana por órgãos de controle sanitário e de defesa do consumidor. A ação também resultou na suspensão temporária das atividades de um ponto de venda e na notificação de outros 11 locais para que façam adequações exigidas pelas autoridades.

A fiscalização ocorreu em 20 estabelecimentos espalhados pelo município e teve como objetivo verificar as condições de higiene, armazenamento e processamento do açaí, alimento que faz parte da rotina de milhares de paraenses e que exige cuidados especiais para evitar riscos à saúde.

Durante as inspeções, as equipes identificaram problemas sanitários considerados incompatíveis com o funcionamento regular de alguns empreendimentos. Em um dos casos, o estabelecimento recebeu prazo de 72 horas para corrigir as irregularidades antes de retomar as atividades.

Além das inspeções, amostras de açaí foram recolhidas em 11 locais e encaminhadas para análise laboratorial. Os exames devem apontar se os produtos atendem aos padrões sanitários exigidos para o consumo.

Atenção redobrada

A fiscalização ganha importância especialmente neste período do ano, quando o consumo de açaí costuma aumentar. Um dos principais objetivos é prevenir doenças transmitidas por alimentos, como a Doença de Chagas, que pode ocorrer quando o fruto é processado sem os cuidados adequados de higiene.

Especialistas recomendam que os consumidores observem algumas condições antes de comprar o produto, como a limpeza do estabelecimento, o uso de equipamentos de proteção pelos manipuladores e a presença do certificado de cadastramento sanitário emitido pelos órgãos competentes.

As ações de fiscalização devem continuar ao longo do ano, principalmente em pontos de maior produção e comercialização do fruto, considerado um dos alimentos mais consumidos no Pará. O objetivo é garantir mais segurança para consumidores e fortalecer o controle da qualidade do produto que chega à mesa da população.

O que o consumidor deve observar

Antes de comprar açaí, vale ficar atento a alguns sinais:

Verifique se o local apresenta boas condições de higiene;

Observe se os manipuladores utilizam toucas, aventais e equipamentos de proteção;

Prefira estabelecimentos que exibam licenças ou certificados sanitários;

Evite produtos armazenados de forma inadequada ou expostos à contaminação;

Em caso de suspeita de irregularidades, denuncie à Vigilância Sanitária do município.