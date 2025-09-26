Capa Jornal Amazônia
Pará

Fiscalização apreende 1.194 peças de confecções sem nota fiscal em Cachoeira do Piriá

Foram lavrados dois Termos de Apreensão e Depósito (TADs) no valor total de R$ 18.608,44, que foram pagos

A imagem em destaque mostra fiscais da Sefa próximos às 1.194 unidades de confecções que não possuíam nota fiscal e foram confiscadas. (Foto: Divulgação | Agência Pará)

Fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) apreenderam 1.194 unidades de confecções sem nota fiscal, na quinta-feira (25/9), em Cachoeira do Piriá, no nordeste do Estado. A apreensão foi feita pelos fiscais de receitas estaduais lotados na Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito do Gurupi.

“Um veículo passou direto pelo posto fiscal do Gurupi sem fazer a parada obrigatória, sendo necessário que a viatura da fiscalização, com apoio da Polícia Militar, o perseguisse até a abordagem e retorno para o depósito, onde foi feita a conferência física da mercadoria. Foi apresentada uma nota fiscal de dois volumes de mercadoria, com origem em São Paulo e destino a Maracaçumé (no Maranhão), porém, na conferência, foi verificado que eram 12 volumes. Na conversa com o motorista, ele contou que pegou a mercadoria em Belém (PA) e iria levar para a cidade de Maracaçumé (MA)”, esclareceu o coordenador da unidade fazendária, Gustavo Bozola.

A carga foi conferida e foram encontradas 1.194 peças de confecções femininas. “Como a carga estava sem nota fiscal que acobertasse o trânsito, a mercadoria teve o valor arbitrado, com base em similar nacional, conforme determina a legislação, em R$ 45.987,30”, disse o fiscal de receitas estaduais.

Foram lavrados dois Termos de Apreensão e Depósito (TADs) no valor total de R$ 18.608,44, que foram pagos de imediato. O contribuinte emitiu nota fiscal para regularizar o trânsito das mercadorias e seguiu viagem.

