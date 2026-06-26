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Fiéis celebram São Pedro e São Paulo com missas, procissões e Círio em Belém

Celebrações incluem missas, procissões, Círio Fluvial, homenagens ao Dia do Papa e a entrega do pálio ao arcebispo de Belém no Vaticano

Da redação
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Considerados as "colunas da Igreja", São Pedro e São Paulo desempenharam papel decisivo na expansão do cristianismo (Divulgação)

As comunidades católicas da Arquidiocese de Belém celebram, nos dias 28 e 29 de junho, a Solenidade de São Pedro e São Paulo, uma das datas mais importantes do calendário litúrgico da Igreja. A programação reúne missas, procissões, Círio Fluvial, momentos de oração e atividades culturais em paróquias da capital e de Mosqueiro.

Considerados as "colunas da Igreja", São Pedro e São Paulo desempenharam papel decisivo na expansão do cristianismo. Pedro é reconhecido como o primeiro papa e padroeiro dos pescadores, enquanto Paulo é lembrado pelo trabalho missionário e pela evangelização dos primeiros cristãos.

Neste ano, a celebração ganha um significado especial para a Arquidiocese de Belém. Na segunda-feira (29), o arcebispo metropolitano, Dom Julio Endi Akamine, receberá o pálio arquiepiscopal durante a missa presidida pelo Papa Leão XIV, na Praça São Pedro, no Vaticano. A insígnia é entregue aos novos arcebispos metropolitanos como símbolo da missão pastoral e da comunhão com o sucessor de São Pedro.

No bairro do Guamá, a Paróquia São Pedro e São Paulo encerra a festividade iniciada no último dia 20. No sábado (27), os fiéis participam da procissão com as imagens dos santos pelas ruas do bairro, seguida de missa e programação cultural. No domingo (28), haverá celebrações ao longo do dia, incluindo a tradicional bênção das chaves, devoção ligada à missão de São Pedro como guardião das chaves do Reino dos Céus.

Em Mosqueiro, a Paróquia São Pedro Pescador promove uma das manifestações religiosas mais tradicionais da ilha. No domingo (28), acontece o Círio Fluvial, com a imagem do santo percorrendo as águas da Baía do Sol até a Capela Divino Espírito Santo. Após a chegada, será realizada a bênção dos pescadores e das chaves. À tarde, os fiéis seguem em procissão terrestre até a igreja matriz, onde será celebrada a missa solene. Na segunda-feira (29), Dia de São Pedro, a missa será presidida por Dom Paulo Andreolli, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém.

Na Paróquia Sant'Ana da Campina também haverá celebrações em honra aos apóstolos. No domingo (28), a missa será às 9h e, na segunda-feira (29), a celebração do Dia de São Pedro ocorrerá ao meio-dia.

A solenidade também marca o Dia do Papa. Tradicionalmente, os fiéis são convidados a participar do Óbolo de São Pedro, coleta destinada a apoiar as ações pastorais, missionárias e humanitárias desenvolvidas pela Santa Sé em diferentes partes do mundo.

As celebrações encerram o ciclo das festas juninas na Igreja Católica e renovam, para os fiéis, o testemunho de fé deixado pelos dois apóstolos que ajudaram a consolidar os primeiros passos do cristianismo.

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são pedro e são paulo

Igreja Católica
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