FGV visita sede do Grupo Liberal e destaca potencial do Pará como polo de geração de empregos

Em visita ao Grupo Liberal, Cleide Lúcia Reis ressaltou a importância da comunicação e da qualificação profissional para impulsionar a mão de obra local

Gabi Gutierrez
fonte

A visita de cortesia aconteceu na tarde desta terça-feira, 30 (Foto: Wagner Santana | O Liberal)

A diretora da instituição que representa a Fundação Getulio Vargas (FGV) no Maranhão e agora também no Pará, Cleide Lúcia Reis, visitou nesta terça-feira (30) a sede do Grupo Liberal, em Belém. Acompanhada de Wilma Oliveira, assistente acadêmica da FGV no Pará, foram recebidas pela vice-presidente do Grupo, Rose Maiorana, e destacou o potencial do estado como polo de geração de empregos, além do papel da FGV na preparação da mão de obra local para ocupar posições estratégicas no mercado.

Durante a visita, Cleide afirmou estar “positivamente surpresa” com a diversidade de empresas e oportunidades já existentes na região. Além da capital, ela citou cidades como Ananindeua, com seu polo industrial, e Castanhal. “Estou encantada com as possibilidades que encontrei no Pará”, disse.

A representante também enfatizou a importância da comunicação para ampliar o alcance da atuação da FGV no estado. Segundo ela, parcerias com veículos de imprensa são estratégicas para que a população tenha acesso às informações sobre vagas e capacitação. “Muitos podem não estar cientes das oportunidades existentes em cidades como Castanhal. Por isso, estar presente e divulgar essas informações é crucial. A comunicação é essencial nesse processo, e é por isso que estamos aqui, colaborando com vocês”, explicou.

Ao falar sobre a participação da FGV no 20º Congresso da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH), Cleide destacou que no encontro tem sido observada a valorização da mão de obra local. “Ontem, ouvimos empresas multinacionais ressaltarem a importância de desenvolver talentos da região. Nosso papel é preparar os paraenses para ocupar posições de destaque”, reforçou.

Ela também lembrou que a instituição precisou se adaptar ao mercado pós-pandemia e ampliou sua oferta de cursos. “A FGV hoje oferece programas de desenvolvimento que vão desde o chão de fábrica até a formação de CEOs, incluindo mestrado. Queremos mostrar que há oportunidades para todos os perfis profissionais”, concluiu.

Expansão
Atualmente a unidade da FGV em Belém oferece hoje 6 pós-graduações, em diferentes áreas de atuação. Os cursos são de gestão financeira, gestão de negócios, de pessoas e projetos.

Cleide finalizou destacando que a chegada da FGV ao Pará faz parte de um movimento de expansão. “Estamos em Belém e temos a perspectiva de iniciar atividades no próximo ano em Canaã dos Carajás. Em breve, visitarei Paragominas. A ideia é conhecer o estado de perto”, afirmou.

