Famílias em situação de emergência em cidades do Pará recebem R$ 5,5 milhões no primeiro trimestre

Mais de R$ 5,5 milhões foram investidos pelo Governo do Estado, por meio da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), neste primeiro trimestre de 2024, em auxílios para famílias em situação de emergência nos municípios paraenses. Trata-se de grupos familiares atingidos por estiagem ou por fortes chuvas, cheias e alagamentos. Já foram distribuídas cerca de 19 mil cestas humanitárias, 2.600 kits dormitório, 1.500 colchões e quase 80 mil litros de água. Atualmente, 15 municípios estão em situação de emergência, sendo oito por chuvas intensas, três por estiagem, dois por erosão costeira e dois por enxurrada e alagamento.

O major Marcelo Pinheiro, chefe da Divisão de Operações da Cedec, explica que o trabalho nesses casos é realizado de forma sistêmica e integrada entre os municípios e a União. Ao ocorrer um desastre em algum município, a própria prefeitura é responsável por garantir a resposta inicial. O Estado, de acordo com o major, garante suporte complementar, com pessoal, logística, assistência humanitária, suporte técnico, entre outros cuidados, se necessário.

“Dependendo da magnitude do evento, do impacto lá no município, a União entra também para auxiliar tanto o Estado quanto o município. E a nossa atuação de resposta, da Cedec, abrange algumas áreas: busca e salvamento de pessoas, resgate de pessoas e de bens, assistência humanitária e restabelecimento dos serviços, principalmente os essenciais. Aí nós estabelecemos um sistema de comando integrado, montamos um gabinete de crise ou posto de comando, para a gente poder gerenciar o evento até o retorno da normalidade dentro do município”, explica o major.

Ações

Destacam-se entre as ações realizadas em 2024 pela Cedec, atrelada ao Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), as ajudas humanitárias nos municípios de Tucuruí, Vitória do Xingu e Porto de Moz, por conta da estiagem; Paragominas e Ipixuna do Pará pelas fortes chuvas; e Rio Maria, por conta da cheia do rio e também das fortes chuvas.

A Cedec realiza, diariamente, a emissão dos boletins com os alertas e também atua com equipes de Plantão 24 Horas, para intervir em caso de chuvas ou vendavais. Em situações emergenciais, é realizado um cadastro de famílias afetadas, e as informações são encaminhadas ao Estado, município ou União, para que as famílias possam ser acolhidas, e assistidas com ajuda humanitária, auxílios do Programa Recomeçar, entre outras ações. A Cedec também, em casos necessários, encaminha as famílias para abrigos, articulando a rede de assistência social junto aos municípios.