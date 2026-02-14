Famílias de Santo Antônio do Tauá recebem casas do Minha Casa, Minha Vida Rural

Nesta sexta-feira (13), o Ministério das Cidades, representado pelo ministro Jader Filho, entregou 17 moradias do programa Minha Casa, Minha Vida Rural para famílias na comunidade de São Raimundo de Borralhos, localizada no município de Santo Antônio do Tauá, nordeste do Pará.

A entrega das chaves ocorre apenas seis meses após o ministro Jader Filho visitar Santo Antônio do Tauá, em agosto de 2025, para assinar os contratos com 44 famílias da mesma comunidade. As 17 residências agora finalizadas representam uma entrega em tempo recorde.

Ministro destaca compromisso com a população rural

Em sua fala, o ministro Jader Filho ressaltou a importância da ação. "Essa é a quarta vez em que estou visitando o município de Santo Antônio do Tauá e sempre que estivemos aqui, trouxemos novidades", declarou. Ele acrescentou que a entrega representa "o resultado do compromisso que fizemos com as famílias da zona rural de Tauá, que sonharam com a casa própria e, agora, estão com suas casas novas".

Investimento federal em moradias rurais

O investimento federal para a construção das 17 moradias entregues totalizou R$ 1,2 milhão. No município de Santo Antônio do Tauá, o programa Minha Casa, Minha Vida Rural prevê um total de 141 habitações contratadas. Estas contemplarão famílias em diversas comunidades, como São Raimundo de Borralhos, Santo Amaro, Santa Maria do Ubintuba, Campo Cerrado e Vila Espírito Santo.

Sonho da casa própria realizado

Entre os beneficiados está Samara Borges, manicure de 27 anos, que recebeu sua primeira casa própria em Borralhos. Samara vivia anteriormente com a mãe em uma residência também obtida via Minha Casa, Minha Vida Rural anos antes. "Só tenho gratidão, porque eu vou poder melhorar a minha vida, a do meu marido e dos meus dois filhos", afirmou Samara. Ela completou: "Agradeço a todo mundo que ajudou a gente a tornar esse sonho realidade".