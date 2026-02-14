Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

Famílias de Santo Antônio do Tauá recebem casas do Minha Casa, Minha Vida Rural

Ministério das Cidades entrega 17 moradias na comunidade de São Raimundo de Borralhos com investimento de R$ 1,2 milhão

fonte

Beneficiária Samara Carvalho recebeu as chaves de sua nova casa em São Raimundo de Borralhos, zona rural de Santo Antônio do Tauá, das mão do ministro Jader Filho (Lucas Lima)

Nesta sexta-feira (13), o Ministério das Cidades, representado pelo ministro Jader Filho, entregou 17 moradias do programa Minha Casa, Minha Vida Rural para famílias na comunidade de São Raimundo de Borralhos, localizada no município de Santo Antônio do Tauá, nordeste do Pará.

A entrega das chaves ocorre apenas seis meses após o ministro Jader Filho visitar Santo Antônio do Tauá, em agosto de 2025, para assinar os contratos com 44 famílias da mesma comunidade. As 17 residências agora finalizadas representam uma entrega em tempo recorde.

Ministro destaca compromisso com a população rural

Em sua fala, o ministro Jader Filho ressaltou a importância da ação. "Essa é a quarta vez em que estou visitando o município de Santo Antônio do Tauá e sempre que estivemos aqui, trouxemos novidades", declarou. Ele acrescentou que a entrega representa "o resultado do compromisso que fizemos com as famílias da zona rural de Tauá, que sonharam com a casa própria e, agora, estão com suas casas novas".

Investimento federal em moradias rurais

O investimento federal para a construção das 17 moradias entregues totalizou R$ 1,2 milhão. No município de Santo Antônio do Tauá, o programa Minha Casa, Minha Vida Rural prevê um total de 141 habitações contratadas. Estas contemplarão famílias em diversas comunidades, como São Raimundo de Borralhos, Santo Amaro, Santa Maria do Ubintuba, Campo Cerrado e Vila Espírito Santo.

Sonho da casa própria realizado

Entre os beneficiados está Samara Borges, manicure de 27 anos, que recebeu sua primeira casa própria em Borralhos. Samara vivia anteriormente com a mãe em uma residência também obtida via Minha Casa, Minha Vida Rural anos antes. "Só tenho gratidão, porque eu vou poder melhorar a minha vida, a do meu marido e dos meus dois filhos", afirmou Samara. Ela completou: "Agradeço a todo mundo que ajudou a gente a tornar esse sonho realidade".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Ministério das Cidades

Minha Casa, Minha Vida Rural

Jader Filho

Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

IBGE

Setor de serviços no Pará cai 7,3% em dezembro e turismo acende alerta

No acumulado do ano, o saldo paraense ainda é positivo em 1,1%

12.02.26 16h05

MANIFESTAÇÃO

Estudantes realizam protesto contra expulsão de mãe quilombola de sala de aula na UFPA

Estudante Lorrany da Paixão Maia estava com o filho de sete meses no colo quando foi proibida de participar de aula do curso de Desenvolvimento Rural da UFPA

11.02.26 19h46

PREVENÇÃO

Saiba como prevenir acidentes na rede elétrica durante o Carnaval

Comportamentos simples podem evitar que a folia se transforme em risco

11.02.26 18h02

JUSTIÇA ELEITORAL

Com ministro Nunes Marques, TSE ouve indígenas no Pará sobre eleições de 2026

Audiência inédita em Belém reuniu lideranças, Funai e Justiça Eleitoral na sede do TRE-PA

11.02.26 16h42

MAIS LIDAS EM PARÁ

ACIDENTE

Carro com influenciadores do fisiculturismo capota na rodovia Transamazônica

Equipe da Max Titanium seguia para seletivas quando veículo saiu da pista; acidente aconteceu próximo de Uruará

09.02.26 13h22

DESESPERO!

Cachorro é atacado por sucuri dentro de área do Exército em Itaituba

Militares conseguiram conter a cobra e salvar o animal

09.02.26 19h35

SERVIÇO

Abastecimento de água será suspenso em bairros de Belém e Ananindeua nesta sexta (13); saiba quais

Manutenção programada da Águas do Pará ocorrerá das 21h às 4h de sábado (14)

13.02.26 10h11

SOLIDARIEDADE

Sargento adota cadela salva de ataque de sucuri em Itaituba, no Pará

Animal foi resgatado com técnicas de sobrevivência na selva após ser asfixiado por serpente em batalhão do Exército

10.02.26 16h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda