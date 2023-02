Falta de água já se arrasta por três dias em Marabá

A população de Marabá, sudeste do Estado, já está no terceiro dia de falta de abastecimento de água na cidade. A interrupção do serviço afeta, principalmente, os núcleos Nova Marabá e Cidade Nova e, de acordo com a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), não há previsão para a retomada do serviço.

A assistente administrativo Rafaela Antunes é uma das que precisou juntar os baldes que tinha em casa e ir até o chafariz que na Folha 16 para buscar água. “É uma vergonha que uma cidade do tamanho de Marabá passe por problemas como esse. A gente fica sem água do nada, por dias, e ninguém dá uma previsão para gente”, critica. A personal trainer Eliz Mota precisou recorrer à uma das academias onde atua para pedir ajuda e racionar a água que ainda tem na casa d’água em casa. “Falei com o proprietário, expliquei a situação e agora estou dando preferência por tomar meus banhos por lá, que tem poço. Em casa, também estou tendo que fazer as tarefas com o mínimo de água possível. Mesmo assim, tem limpeza que não dá para fazer”, lamenta.

Em comunicado oficial emitido ainda na segunda-feira (20), a Cosanpa afirma que o problema foi ocasionado por oscilações de energia registradas na manhã de domingo (19), na Estação de Tratamento de Água da Nova Marabá, responsável pelo sistema que abastece cerca de 84 mil habitantes nos dois núcleos afetados. Após o restabelecimento da energia elétrica, as equipes da Companhia verificaram que “o transformador que energiza a Estação Elevatória de Água Tratada, responsável pela movimentação de dois conjuntos moto-bombas de 600 CV, sofreu avaria”, diz o comunicado. A Cosanpa reitera ainda que não há previsão para normalização do sistema e que, enquanto o abastecimento não é normalizado, caminhões pipa estão sendo disponibilizados para levar água à população.