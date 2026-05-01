Falta d’água atinge bairros de Salinópolis após falha no sistema de abastecimento

Moradores de diferentes bairros de Salinópolis, na região do Salgado paraense, enfrentam falta de água neste início de feriado prolongado do Dia do Trabalhador. A interrupção no abastecimento tem sido relatada por moradores e visitantes que estão na cidade para aproveitar o período.

De acordo com informações que circulam nas redes sociais, o problema teria sido causado pela queima de bombas do sistema de abastecimento, o que comprometeu o fornecimento de água na região.

Até o momento, não há confirmação oficial detalhada sobre a extensão dos danos nem sobre quais bairros foram mais afetados. Também não foi divulgada uma previsão para a normalização do serviço.

Em nota, a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informou que, desde janeiro deste ano, os serviços de água e esgoto em Salinópolis estão sob responsabilidade da concessionária Águas do Pará.

A situação provoca preocupação, especialmente por ocorrer em um período de grande fluxo de turistas na cidade, quando a demanda por água costuma aumentar. Nas redes sociais, internautas se indignaram com o problema. “Então, essas bombas vivem com problema, porque todo tempo estamos sem água. Quando não falta água, fica só no pinga pinga”, relatou uma moradora. “Isso não é hoje. Precisa de profissionais capacitados para ajeitar”, comentou outra.

A reportagem busca contato com a concessionária Águas do Pará para obter esclarecimentos sobre as causas do problema, as medidas adotadas e o prazo para restabelecimento do abastecimento.