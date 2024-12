Expectativa de vida do paraense aumentou em 2023; saiba quanto

A projeção populacional informada pela Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa) baseada nos dados publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com base nos dados provenientes do Censo Demográfico 2022, mostra estimativas e indicadores demográficos, tanto prospectivos quanto retrospectivos. A Expectativa de Vida do paraense aumenta continuadamente, pois passou de 70,7 anos em 2000 para 76 anos em 2023, e deve chegar a 83,8 anos de vida, em média, em 2070. O levantamento foi publicado no último mês de setembro, no estudo Projeções Populacionais 2024 para o Brasil e as Unidades da Federação – 2000 a 2070.

Historicamente, a expectativa de vida do homem é menor que a da mulher. No caso do paraense, esta diferença era de aproximadamente seis anos de expectativa a mais para as mulheres em 2000, sendo de 67,9 anos para os homens e 73,9 para as mulheres. O estudo aponta ainda que este contraste teve seu ponto máximo em 2009, quando chegou a cerca de 8 anos de diferença, 69,6 anos de vida para os homens e 77,3 para as mulheres, e depois só diminuiu, sendo projetado para 2070 aproximadamente 4 anos de vida a mais para as mulheres, sendo 81,7 anos de vida para os homens e 86 para as mulheres.

Idosos

A população idosa é definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como o grupo etário de 65 anos ou mais nos países desenvolvidos e 60 anos ou mais nos países em desenvolvimento. No caso do Brasil, o Estatuto da Pessoa Idosa define como população idosa as pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. O IBGE calculou o indicador Proporção de Idosos para os dois grupos etários, para todos os anos contemplados na publicação.

Este indicador vem aumentando ao longo do tempo para os dois grupos etários analisados, os com 60 anos e mais e 65 anos e mais de idade. Em 2000, 5,9% da população estava no grupo etário 60 anos ou mais, em 2023 foram registrados pouco mais de 10% de indivíduos nesta faixa e, para 2070, espera-se que 37,7% dos paraenses estejam no grupo de idosos com 60 anos e mais de idade.

Entretanto, as projeções do IBGE mostram que esta configuração pode mudar, chegando a um resultado em 2070 em que a minoria se torne o grupo das crianças e adolescentes e os idosos cheguem a cerca de 40% do total de paraenses.

“É fundamental conhecer estes resultados, pois, dessa forma gestores podem se organizar para as futuras composições populacionais que surgirem, podendo assim propor políticas mais adequadas àquelas realidades” avalia a diretora da Diretoria de Estatística e de Tecnologia e Gestão da Informação (DETGI) da Fapespa, Atyliana Dias.

Equilíbrio

Outro dado apontado no estudo é o de que no ano 2000 este indicador registrou que aproximadamente 77 paraenses eram dependentes de cada 100 indivíduos em idade potencialmente ativa, para o grupo etário 60 anos e mais. Este resultado apresentou queda em 2023, chegando a 53 dependentes por cada 100 indivíduos em idade ativa; e a projeção mostra que em 2070 será praticamente um dependente para cada pessoa em idade ativa. Quando o grupo etário é o de 65 anos e mais, em 2000 e 2023 os resultados são parecidos com o grupo etário de 60, mas na projeção para 2070, este indicador prospecta que cerca de 72 paraenses serão dependentes econômicos de cada 100 paraenses em idade ativa.