Evento gratuito em Marabá incentiva inserção feminina na área da tecnologia; veja como se inscrever

As meninas estudantes do Ensino Médio de escolas de Marabá poderão participar, nesta sexta-feira (20), de uma programação gratuita com foco nas áreas de Computação e Tecnologia da Informação (TI). O evento é organizado pelo projeto ‘<div>as digitais’ e contará com palestras e workshops, com início a partir das 8h, no Auditório Central do Campus II da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa). As inscrições são gratuitas, via formulário online, e garantem um certificado de quatro horas complementares.

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Entre as atividades do evento, estão as palestras “Interdisciplinaridade na Tecnologia”, “Branding Feminino" e "Psicologia e protagonismo feminino”. As estudantes também poderão participar do workshop “Desenvolvimento Web", que irá abordar temas como: estrutura de sites com HTML; estilização com CSS; interatividade com JavaScript; e desafio de customização guiada.

Outras informações estão disponíveis no Instagram do projeto: @divassdigitais. O Instituto Sustentabilidade da Amazônia com Ciência e Inovação (iSACI) é um dos patrocinadores da iniciativa.

Inclusão feminina

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apenas 13% das matrículas em cursos da área de Computação e Tecnologia da Informação são de mulheres. Na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), entre os anos de 2013 e 2021, apenas 19% das matrículas nos cursos de Engenharia da Computação e Sistemas de Informação eram de mulheres.

A baixa representatividade feminina na área de Computação e Tecnologia da Informação (TI) fez com que um grupo de professoras da Unifesspa tomasse uma iniciativa: a criação do projeto de extensão “<div>as digitais”, que está em seu segundo ano de atividades.

Segundo a coordenadora do projeto e docente da Unifesspa, Marcela Alves de Souza, a sensibilização para as áreas de tecnologia e computação precisa começar ainda no ensino básico. Ela argumenta que a baixa representatividade feminina nos campos é um problema estrutural.

“A exclusão pode começar ainda na infância, quando é convencionado que meninos brinquem com videogames e as meninas com bonecas. Esse já é um afastamento das meninas da tecnologia. A gente molda os nossos interesses ainda na infância, então é por isso que entendemos que a sensibilização para atuar nas áreas de tecnologia precisa ocorrer ainda no contexto escolar”, considera a docente.

Para quem já participou do “<div>as digitais”, a experiência pode ser transformadora. “Foi durante o Ensino Médio, ao participar de uma feira sobre Engenharia da Computação, que pensei na carreira na área de tecnologia. A ideia era sair de Marabá para fazer a faculdade, mas quando conheci o Divas Digitais, entendi que é importante termos pessoas, ainda mais mulheres, qualificadas aqui no território”, revela Débora Alves, aluna de Sistemas de Informação da Unifesspa e participante da iniciativa.

O projeto de extensão “<div>as digitais” faz parte do Programa Meninas Digitais, criado há mais de dez anos pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC). A ideia do Programa surgiu a partir de discussões no Women in Information Technology (WIT), evento realizado desde 2007 que busca discutir as questões de gênero na área de Tecnologia da Informação.

Confira a programação

08h00 – 08h30

Credenciamento – Hall do Auditório II

08h30 – 09h00

Palestra: Ana Paula de Deus – Psicologia e Protagonismo Feminino: mulheres que se fortalecem para transformar realidades – Auditório II

09h00 – 09h40

Mesa de abertura e sorteio de brindes – Auditório II

09h40 – 10h10

Palestra: Ana Campos – Branding feminino: construindo sua carreira na era digital – Auditório II

10h10 – 10h30

Coffee break e networking – Hall do Auditório II

10h30 – 11h30

Mesa redonda: Priscila, Evelyn, Vanessa, Zenaide, Marina e Lucélia – Auditório II

11h30 – 12h00

Palestra: Giselle Batista – Interdisciplinaridade na tecnologia – Auditório II

12h00 – 12h30

Encerramento da programação da manhã

14h00 – 18h00

Workshop de Desenvolvimento Web – Sala de informática, Bloco 4. Conteúdo: introdução ao desenvolvimento web; estrutura de sites com HTML; estilização com CSS; interatividade com JavaScript; desafio de customização guiada

Serviço

Evento: <div>as digitais

Local: Auditório Central do Campus II da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) em Marabá

Horário: a partir das 8h

Inscrições: gratuitas via formulário

Público: meninas do Ensino Médio das escolas de Marabá

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo Integrado de Política e Economia