Estudantes que perderam aulas por chuvas na Grande Belém devem ter faltas abonadas e reposição

Com a chuva que provocou vários prejuízos em toda a Região Metropolitana de Belém, durante a manhã e início da tarde desta terça-feira (14), vários estudantes não conseguiram chegar às escolas onde deveriam ter mais um dia letivo. E em algumas unidades, o temporal afetou completamente a rotina, impedindo até o funcionamento por situações adversas, como alagamentos. Estado e prefeituras adiantam: quem teve problemas de locomoção por causa das chuvas poderá ter a falta abonada. E onde as aulas foram impossibilitadas, haverá reposição.

Por nota, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) informou que "...os estudantes que não conseguiram chegar nas escolas devido a chuva desta terça-feira (14) terão as faltas abonadas e conteúdos revistos. As escolas que tiveram as atividades suspensas terão aulas de reposição". Por conta da quantidade de escolas por todo o estado, não houve uma quantidade específica de unidades que ficaram sem aula.

A Secretaria Municipal de Educação de Belém (Semec) comunicou que somente uma escola, no bairro do Telégrafo, precisou suspender as aulas. "Apesar da chuva intensa nesta terça-feira, as aulas ocorreram naturalmente nas escolas municipais. A exceção foi a escola municipal João Nelson Ribeiro, no Telégrafo, que comunicou à Diretoria de Educação da Semec dificuldades dos professores para chegarem à escola. Assim, foi orientada a dispensar o turno, caso necessário.

Em Benevides, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) reconheceu, por nota, que "...alunos da rede municipal tiveram dificuldades de chegar às escolas por conta do grande volume de chuva na região. A maioria dos alunos não conseguiu chegar, principalmente os que moram na zona rural da cidade. As aulas não chegaram a ser suspensas, porém haverá reposição no dia seguinte, sem atribuição de falta na frequência escolar".

"A Secretaria Municipal de Educação de Ananindeua (Semed) informa que nesta terça-feira, a rede municipal de ensino teve aula normalmente pelo turno da manhã. Neste dia, apesar da baixa presença dos alunos, em relação às fortes chuvas, foi considerado dia letivo. Excepcionalmente a EMEF Belo Saber teve a aula cancelada devido à forte chuva. Todas as outras unidades escolares tiveram aula", comunicou a prefeitura de Ananindeua.