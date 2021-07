Estudantes paraenses são finalistas em premiação Nacional

Larissa Peniche e Karina Quadros, alunas da Universidade Federal do Pará (UFPA), são finalistas do Prêmio Universitário do Ano DSM. A iniciativa premia os estudantes destaques no desenvolvimento da Enactus - organização internacional sem fins lucrativos que promove ações de empreendedorismo social.

A UFPA é a única instituição com duas estudantes selecionadas na competição. Cerca de 3 mil universitários da Rede Enactus concorriam por uma vaga na premiação. A escolha do aluno será baseada no desempenho ao desenvolver a Ação Empreendedora junto ao seu Time Enactus, possibilitando o progresso das comunidades locais e da própria Enactus no Brasil.

As alunas são de campus diferentes dentro da UFPA, Larissa é do curso de Engenharia Civil do Campus de Belém e Karina é aluna de Engenharia Florestal do Campus de Altamira.

“Ao me deparar com problemas sociais latentes em Belém, despertei o desejo de usar o conhecimento de sala de aula para criar soluções empreendedoras. Poder ajudar de forma real a sociedade foi a maneira que encontrei de retornar todo o investimento que tenho recebido desde que entrei na UFPA”, ressalta, Larissa Peniche.

Larissa, é presidente do Time Enactus UFPA e uma das fundadoras do Projeto Anamã, reconhecido nacionalmente pela Enactus Brasil e finalista de diversas competições internacionais. A iniciativa combate a poluição dos canais urbanos de Belém disputa o campeonato mundial com a de outros três países, em setembro.

Já Karina, é presidente do Time Enactus Altamira e uma das fundadoras do Eco Xingu - projeto voltado para a agricultura familiar, reconhecido pela Organização das Nações Unidas como uma referência global no tema.

"Meu principal objetivo é também uma paixão: mudar positivamente a realidade das pessoas e contribuir para um mundo melhor. Tenho muita honra e felicidade em poder levar o nome de Altamira e a região do Xingu para todo o Brasil e mostrar toda a força e a transformação que estamos gerando”, relata, Karina Quadros.

O próximo passo das paraenses é submeter uma carta de motivação, com suas histórias, atitudes e atividades desenvolvidas dentro e fora do Time Enactus. O grande vencedor será anunciado ao vivo durante o Evento Nacional Enactus Brasil 2021, que ocorrerá remotamente de 20 a 22 de julho e conta com participação de diretores e gestores de grandes empresas, como Unilever, Cargill e Tilibra, além de acadêmicos de todo o Brasil.

(Bruna Ribeiro, estagiária, com supervisão de Victor Furtado - coordenador do núcleo Atualidades)