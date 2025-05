Estudantes do Marajó vencem desafio nacional com app para TEA e participam de conferência nos EUA

Quatro estudantes da rede pública do arquipélago do Marajó, no Pará, venceram o a 7ª edição do Desafio Tack — uma disputa nacional que estimula o empreendedorismo e a inovação entre jovens. A equipe se destacou com o “My Tea”, um aplicativo desenvolvido para apoiar o dia a dia de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A vitória garantiu aos estudantes Maria de Lourdes dos Passos Ferreira, Yuri Vinícius Figueiredo Souza, Ana Beatriz Saldanha Miranda da Cruz Favacho e Jorge Aruã Machado Nakabayashi a oportunidade de participar da 11ª Brazil Conference, evento acadêmico de destaque realizado em Boston, nos Estados Unidos.

Com idades entre 14 e 17 anos, o reconhecimento representa um marco na vida do grupo. Maria de Lourdes, natural de Chaves e criada pelos avós, relembra com orgulho as dificuldades superadas: “Já fui pra escola até de búfalo”. Hoje morando em Soure, sonha em cursar medicina. Ana Beatriz, também de Soure, destacou como a cultura e a natureza marajoara moldaram sua visão de mundo.

O My Tea reúne elementos lúdicos como jogos, músicas e desenhos, além de um sistema de recompensas que incentiva o aprendizado e o desenvolvimento de habilidades sociais. O app também oferece uma ferramenta de organização de rotina e um localizador de profissionais como fonoaudiólogos, psicólogos e cabeleireiros — uma função considerada essencial pelos estudantes após ouvirem relatos de pais e cuidadores.

Apesar dos desafios, a primeira versão do aplicativo foi desenvolvida em apenas um dia e meio. Segundo Ana Beatriz, o trabalho exigiu dedicação intensa: “As tardes eram na casa do Jorge, e à noite a gente continuava em chamada de vídeo até de madrugada”. O grupo usou como inspiração aplicativos como o Duolingo e investiu em muita pesquisa.

A edição deste ano do Desafio Tack reuniu mais de mil estudantes de escolas públicas de todo o país e foi organizada pela JA Rio de Janeiro.

Com a experiência internacional na bagagem, os jovens agora traçam novos caminhos — seja nos estudos, em concursos ou no aprimoramento do My Tea — com a certeza de que suas ideias podem ir ainda mais longe.