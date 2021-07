Estudantes com deficiência da UFPA podem solicitar aulas acessíveis

A vivência acadêmica pode proporcionar aos discentes dificuldades que, às vezes, atrapalham o fluxo de ensino. Quando o aluno possui algum tipo de deficiência, as barreiras são ainda maiores. Nesse sentido, a Universidade Federal do Pará (UFPA) oferta - durante todo o ano - o Programa de Apoio Especializado e Individual (PAI/PcD), que oferece serviços de acessibilidade e inclusão na sala de aula para este grupo social.

Em 2020, a UFPA possuia cerca de 529 estudantes com alguma deficiência regularmente matriculados. Em 2021, com a entrada dos novos calouros, os números ainda estão sendo consolidados. Estes, fazem uso do programa que garante a tradução e interpretação em Libras/Português, audiodescrição com consultoria, cuidador/profissional de apoio, transcrição e revisão em Braille, monitoria, orientação psicopedagógica, além de produtos audiovisuais e textos para formato digital acessíveis e outros.

O programa pode ser solicitado por alunos com deficiência da graduação e pós-graduação que estejam regularmente matriculados na UFPA, tendo aulas remotas, híbridas ou presenciais.

Contam como deficiência as físicas paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções.

Há ainda deficiências visuais (cegos (as), baixa visão e visão monocular); auditivas (surdos, deficiência auditiva e surdo-cego); Transtorno do Espectro Autista (TEA); deficiência intelectual e pessoas com deficiências múltiplas. Todas estas também estão aptas a receberem suporte especializado.

Inscrição

As inscrições são feitas diretamente no site do Sistema Gerencial de Assistência Estudantil (sigaest.ufpa.br). O sistema é acessado com o CPF e senha do candidato, após liberar o acesso basta clicar em “Programa PAI/PcD” e preencher o Questionário Socioeconômico e Pedagógico com a anexação da documentação exigida.

Aos estudantes já vinculados no Sigaest, é necessário apenas que o aluno solicite o serviço que assim o sistema irá detectar o perfil com os dados. A solicitação pode ser feita também pelo e-mail saestcoacess@ufpa.br.

(Bruna Ribeiro, estagiária, com supervisão de Victor Furtado, coordenador do núcleo de Atualidades de O Liberal)