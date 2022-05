Estão abertas as inscrições para bolsas de estudo em instituições japonesas 

O Consulado do Japão em Belém está com inscrições abertas para estudantes e pesquisadores que tenham interesse em concorrer a bolsas de estudo em universidades e instituições japonesas. Até o dia 31 de maio os candidatos podem se inscrever na modalidade Pesquisa/Pós-Graduação e até o dia 24 de junho nas modalidades Graduação, Escola Técnica e Curso Profissionalizante. As bolsas são destinadas a estudantes e pesquisadores dos estados do Pará, Amapá, Maranhão e Piauí.

Para se candidatar a uma bolsa de estudo para Pesquisa/Pós-Graduação o candidato precisa ser brasileiro, ter até 34 anos em 1° de abril de 2023, ensino superior completo, conhecimento da língua inglesa e/ou japonesa e ter iniciação científica (recomendável).

Já para as modalidades de Graduação, Escola Técnica e Cursos Profissionalizantes, o estudante deve ser brasileiro, ter até 24 anos em 1° de abril de 2023, ensino superior ou formação específica completa e conhecimento da língua inglesa e/ou japonesa.

A seleção consistirá na análise de documentos, provas escritas e entrevistas em inglês e/ou japonês. A bolsa de estudo tem como benefícios o valor mensal que varia entre R$ 4 mil e R$ 5 mil, passagens aéreas de ida e volta ao Japão e pagamento das despesas escolares.

Para a inscrição, os candidatos devem apresentar os seguintes documentos: formulário de inscrição preenchido em inglês ou japonês, 2 fotos 3x4 atual, diploma e histórico escolar com tradução para inglês ou japonês, carta de recomendação do diretor/orientador com tradução para inglês ou japonês e projeto de estudo. Os documentos devem ser enviados via Correios ou entregues em envelope na portaria do prédio na sede do consulado, localizado na av. Magalhães Barata, 651, ed. Belém Office Center, 7° andar.

Mais informações estão disponíveis no site www.belem.br.emb-japan.go.jp/itpr_pt/bolsas_de_estudo.html e por e-mail belemcultura@bm.mofa.go.jp.