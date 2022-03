Novo Terminal Hidroviário de Monte Alegre beneficia 60 mil usuários no Baixo Amazonas

O município de Monte Alegre, na região do Baixo Tocantins, tem agora um Terminal Hidroviário, dentro do padrão da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), órgão regulamentador dos portos no Brasil. A nova estrutura, em benefício de 60 mil usuários, foi entregue nesta quarta-feira (9), pelo governador Helder Barbalho, que autorizou o investimento de R$ 3,6 milhões, de recursos próprios do Estado, para a obra hidroviária.

Em agenda de trabalho, em Monte Alegre, o governador entregou, ainda, uma lancha para a Polícia Militar, uma caminhonete modelo S10 à Agência de Defesa Agropecuária (Adepará) e uma caminhonete à Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Pará (Emater).

Deslocamento para o Amazonas, Amapá e Pará

O porto em Monte Alegre é vital para o deslocamento das pessoas na região. O local oferece viagens diárias para municípios do Pará, Amazonas e Amapá. E a partir de agora tem sala de embarque, carrinhos para transporte de bagagens, salas para órgãos oficiais, lanchonete e guarda-volumes, guichês para as vendas de passagens, banheiros masculino, feminino e para pessoas com deficiência.

Terminal também tem estação de tratamento de esgoto, sinalização interna e novas instalações elétricas e hidrossanitárias. A obra naval compreende uma rampa metálica articulada e flutuante para embarque e desembarque de passageiros e equipamentos, o que não havia no antigo porto.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), a lancha com 150 HP de potência entregue hoje à PM, em Monte Alegre, incrementará a atuação do Grupamento Fluvial de Segurança Pública (GFlu), para o combate e a prevenção de crimes nos rios e furos da região.

A Segup informou que a lancha tem equipamentos de ponta para a navegação, contando com sirene, giroflex e kit de salvatagem náutico.

Município produtor de limão tahiti

Grande produtor de limão Tahiti no Brasil, o município de Monte Alegre tem contado com o trabalho sistemático da Adepará na fiscalização e controle sanitário para assegurar a qualidade da cultura de citrus. Nesta quarta-feira, o governo estadual entregou, inclusive, mais um veículo, para contribuir com o trabalho na região.

“A região possui uma agricultura e uma pecuária expressivas. Assim, é importante que possamos ter uma Agência de Defesa preparada e estruturada para atender as demandas do setor produtivo, no oeste paraense”, afirmou Helder Barbalho.