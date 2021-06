Até esta sexta-feira foram aplicadas 2.708.821 doses da vacina em todo o Pará

O Pará recebeu do Ministério da Saúde (MS), até esta sexta-feira, 18, 3.637.280 doses de vacinas para o combate à covid-19. Desse total, segundo os dados do Vacinômetro, 3.589.272 doses foram enviadas aos municípios, média de 98,68%. Os números da vacinação no Pará são atualizados diariamente pela Secretaria de Estado de Saúde do Pará (Sespa).

As vacinas recebidas pelo Estado são estas: Astrazeneca/Fio Cruz (2.202.450 doses), CoronaVac/Butantan (1.239.440 doses) e Pfizer (195.390 doses).

Até esta sexta-feira foram aplicadas 2.708.821 doses. A população estimada para receber a vacina, na primeira etapa, é de 1.427.027 pessoas. Na primeira fase foram aplicadas 1.903.503 doses, um total de 53,03% de cobertura. Já a segunda dose chegou a 805.318 pacientes, cobertura de 22,44%.

Na primeira dose, segundo o mapa do Vacinômetro do Governo do Pará, foram vacinados 168.773 dos 171.689 profissionais de saúde, cobertura de 98,30%. Já a segunda dose foi aplicada em 111.032, cobertura de 64,67%.

São cadastrados 793.740 idosos com mais de 60 anos. Destes, 792.958 já foram vacinados na primeira dose, cobertura de 99,90%. A segunda dose foi aplicada, até hoje, em 449.787 pacientes, cobertura de 56,67%.

Os indígenas cadastrados somam 23.841. Os dados de vacinação, hoje, são de 14.427 pacientes alcançados na primeira dose, o que significa uma cobertura de 60,51%. Na segunda dose, a vacina chegou a 10.482 pacientes, cobertura de 43,97%.

Os quilombolas cadastrados pela Sespa são 162.541. Desse total, 52.935 pacientes receberam a primeira dose, cobertura de 32,57%. A segunda dose, hoje, foi aplicada em 9.940 pessoas, cobertura de 6,12%.

As pessoas com comorbidades somam 264.680. Já receberam a primeira dose 241.179, cobertura de 91,12%. A segunda dose chegou para 16.750 pacientes do grupo, cobertura de 6,33%.

Trabalhadores em educação, níveis básico e superior somam 116.779. Desse total, 103.234 já receberam a primeira dose, cobertura de 88,40%. A segunda dose já chegou a 1.523, cobertura de 1,30%.

Segurança e salvamento somam 32.000 pessoas. Foram vacinados, até hoje, 23.302 pacientes, cobertura de 81,06%. A segunda dose alcançou 11.379 pacientes, cobertura de 39,58%.