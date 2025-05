Estado avança na construção do novo Hospital Regional de Tucuruí

As obras do novo Hospital Regional de Tucuruí avançaram na região sudeste do Pará. A unidade hospitalar é estratégica na descentralização do atendimento em alta complexidade e vai aperfeiçoar os cuidados com a saúde na região do Lago de Tucuruí, composta por Tucuruí e os municípios de Breu Branco, Goianésia do Pará, Jacundá, Novo Repartimento, Tailândia e Nova Ipixuna. O novo prédio conta com uma área de 28 mil metros quadrados e já está com mais de 30% dos serviços executados.

Acompanhando a mãe, que é atendida na antiga estrutura do Hospital Regional de Tucuruí, Janine Rosa acredita que o atendimento vai ser ainda melhor com o novo prédio. “Minha mãe faz tratamento de câncer do colo do útero e foi sempre bem atendida na unidade. Espero que o novo hospital seja ainda melhor, até para desafogar o fluxo e garantir mais atendimentos para a demanda dos municípios. Vai ser ainda melhor poder contar com a nova estrutura”, conta.

Na nova unidade será oferecido atendimento de média e de alta complexidade, com urgência 24 horas em Obstetrícia, com Gestação de Alto Risco, Risco Moderado e Habitual, Centro de Atendimento de Urgência aos Pacientes com AVC, Pediatria, e Traumatologia e Urgência referenciada em Cardiologia, Oncologia, Clínica Médica e Clínica Cirúrgica. Também terá internação hospitalar e atendimento ambulatorial em diversas especialidades, como Ginecologia e Obstetrícia, Urologia, Pediatria, Traumatologia, Oncologia, além de serviços complementares para Neurologia e Ortopedia.

“É um investimento estratégico do Governo no sudeste paraense garantindo mais dignidade, resolutividade e qualidade no cuidado com a vida. Unidade moderna, estruturada para oferecer serviços hospitalares em diversas especialidades, fortalecendo a rede estadual de saúde. É o compromisso do governo e da nossa gestão com a interiorização da saúde e com o direito de cada cidadão a um atendimento digno, perto de casa”, ressalta a secretária de Estado de Saúde Pública (Sespa), Ivete Gadelha Vaz.

A acompanhante Simone Nicoletti, que cuida da mãe, paciente oncológica do Hospital Regional de Tucuruí, elogia o atendimento qualificado do hospital e celebra as futuras melhorias. “O tratamento aqui já é maravilhoso, todos são muito profissionais e não fazem distinção entre os pacientes. O novo hospital de Tucuruí, que está sendo construído, vai ser uma melhora ainda maior para a cidade, porque a demanda é muito grande. Vão ser melhores serviços, melhores atendimentos, e poder atender muito mais pessoas do que hoje em dia é possível”, comemora.

O novo prédio contará com nove pavimentos, distribuídos em 215 leitos, sendo 150 de internação, 30 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto, 10 leitos de UTI pediátrico, 10 leitos de UTI Neonatal, 10 leitos de UCI Neonatal e 5 leitos de UCI Neonatal Canguru, além de seis salas de cirurgia e duas salas para parto. Cerca de 70 empregos diretos já foram gerados com a obra. A expectativa é a contratação de mais 30 profissionais na próxima semana.

“O novo Hospital Regional de Tucuruí vai beneficiar esse importante município, mas também ampliar o alcance a todos os outros que formam a região Lago de Tucuruí. Esse é mais um equipamento público moderno, que está sendo construído em uma área de 41.896 m² e vai garantir facilidade, acessibilidades para quem for buscar os serviços de saúde”, assegura Ruy Cabral, secretário de Obras Públicas (Seop).