Hospital Metropolitano é referência no atendimento a vítimas de acidentes de trânsito

Principal referência para o atendimento de pessoas com traumas graves, o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém, atua no atendimento a pessoas com traumas de média e alta complexidades. Com estrutura preparada, equipe multidisciplinar especializada e acolhimento humanizado, além do serviço de medicina hiperbárica, inédito no Sistema Único de Saúde (SUS) do Norte, a unidade da rede de saúde pública estadual segue protagonista no cuidado.

A demanda por atendimentos emergenciais cresceu 12%, nos três primeiros meses de 2025, (com 1.748 atendimentos a acidentados no trânsito), em relação ao mesmo período de 2024. A maioria dos atendidos é formada por homens jovens com idades entre 20 e 49 anos.

Ygor Costa, de 22 anos, está internado há 11 dias para tratamento e reforça que a prevenção ainda é o melhor remédio. “A dica que eu dou é para que as pessoas tenham atenção e que dirijam por si e pelo próximo. Muitas vezes, os acidentes acontecem por falta de atenção e prudência”.

No mesmo perfil, Lucas Leal, de 25 anos, morador do Distrito de Outeiro, em Belém, também está em tratamento na unidade. "Graças a Deus, fui bem atendido no Metropolitano. Desde a chegada, a equipe agiu para aliviar minha dor e me encaminhou rapidamente para a cirurgia", lembra.

Atenção às regras do trânsito pode evitar acidentes, destaca médico

O diretor assistencial do Hospital, Clóvis Guse, pontua que o aumento reflete um cenário que demanda atenção, principalmente porque os acidentados são jovens na fase mais produtiva da vida, fator que, entre outros, pode afetar o orçamento familiar.

"Muitos desses acidentes poderiam ser evitados com medidas simples, como o uso do cinto de segurança, capacete e respeito aos limites de velocidade. O Metropolitano está preparado para atender as demandas, mas é fundamental que a população adote comportamentos mais seguros no trânsito", instrui o diretor.

As colisões, seguidas por acidentes de moto e atropelamentos, são as principais causas de atendimento. Em relação ao tempo de internação, o diretor pontua que varia de caso a caso.

“O tempo que esses pacientes passarão no Hospital pode variar para mais ou menos, dependendo do quadro clínico apresentado e conduta indicada para a lesão apresentada. Normalmente, o perfil dos pacientes internados neste contexto é de pessoas com traumas complexos e a média de internação é de sete dias”, explica.

Dicas para prevenção de acidentes de trânsito:

– Em hipótese alguma dirija após consumo de bebida alcoólica;

– Use capacete sempre que usar moto, tanto como passageiro quanto como piloto;

– Respeite o número de pessoas em cada tipo de veículo. Em moto, duas. Em carros particulares, cinco pessoas no total (incluindo o motorista);

– Não ultrapasse os limites de velocidade das vias e respeite a sinalização;

– Use o cinto de segurança no banco da frente e também no traseiro;

Em caso de acidente, ligue para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), no número 192.