Estado amplia segurança em Castanhal com a entrega do 3º Batalhão de Missões Especiais

O governador Helder Barbalho entregou o novo prédio do 3º Batalhão de Missões Especiais da Polícia Militar do Pará (PMPA), em Castanhal (Região Metropolitana de Belém), nesta quarta-feira (06/10). A nova estrutura da área de segurança pública é um importante passo no combate à criminalidade na Região de Integração Guamá.

“A nossa intenção é que haja independência do Comando de Missões Especiais de Castanhal do de Belém. O comando de Belém será acionado apenas em casos de extrema necessidade. No momento em que nós fortalecemos este Comando, não teremos demora no deslocamento de tropa vindo de Belém para a região. Sucesso à nossa tropa, sucesso a todos que atuam nesta região de Castanhal”, disse o governador.

Combate à criminalidade

De acordo com o major Weberrickson Cruz da Fonseca, comandante do 3º Batalhão, "esse é um grande marco para a cidade de Castanhal, pois representa mais uma obra do governo do Estado na redução da criminalidade e valorização do policial militar".

O 3º Batalhão atenderá a população de quase 45 municípios. Sua principal atividade será o policiamento ostensivo, melhorando a qualidade de vida e do serviço prestado pelo policial militar à sociedade.

O novo espaço conta com ambientes amplos e confortáveis, incluindo recepção, salas do comandante e subcomandante, alojamentos feminino, masculino e de oficiais, copa e sala de treinamento.

O governo do Estado investiu ainda na aquisição de mobília e eletroeletrônicos. O major Weberrickson destacou que o espaço "está excelente", e representa "um sonho realizado, não apenas como cidadão, mas também como policial militar".

A entrega do 3º Batalhão de Missões Especiais é mais um investimento do Governo do Pará na segurança pública em Castanhal, que já inclui a entrega da Unidade Regional de Castanhal da Polícia Científica do Pará, o novo prédio do 5° Batalhão de Polícia Militar, o 2° Batalhão Rural e 117 novas viaturas para a corporação.