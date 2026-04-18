Esporte impulsiona integração cultural no terceiro dia da Semana dos Povos Indígenas em Belém
Programação deste sábado (18) reune práticas esportivas tradicionais e modalidades contemporâneas, além de oficinas, feiras e atividades culturais voltadas à integração entre povos indígenas e o público em Belém
O Parque da Cidade, em Belém, recebeu neste sábado (18) o terceiro dia da Semana dos Povos Indígenas, marcado por uma programação voltada às práticas esportivas e ao intercâmbio cultural entre diferentes etnias e o público não indígena. Ao longo do dia, o cronograma reuniu modalidades tradicionais dos povos originários, além de esportes já incorporados às comunidades, reforçando a integração e a valorização da ancestralidade.
Segundo a Secretaria de Estado dos Povos Indígenas, a programação tem o caráter formativo, com a realização de oficinas, encontros entre lideranças e atividades voltadas à qualificação de representantes indígenas. Entre os destaques esteve a oficina sobre o Sistema Jurisdicional de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal (SJREDD+), voltada à capacitação de lideranças. Paralelamente, a feira de etnobioeconomia e gastronomia ancestral seguiu aberta ao público, promovendo a valorização de produtos e saberes tradicionais.
Esporte como ferramenta de integração
Nas quadras esportivas, as seletivas dos torneios movimentaram participantes de diferentes povos, com disputas em modalidades como futebol, futsal, vôlei e cabo de força. A proposta, segundo os organizadores, é utilizar o esporte como ferramenta de integração e troca cultural.
A professora do Núcleo de Esporte e Lazer (NEL), Sandra Ferreira, destacou a importância da participação de estudantes da rede pública no evento. “O NEL trabalha com o esporte educacional e, hoje, está aqui a convite da Secretaria dos Povos Indígenas para promover a interação entre alunos das escolas públicas estaduais e os indígenas que participam do evento. Nosso objetivo é fazer com que os estudantes compreendam que, apesar das diferenças culturais, compartilhamos as mesmas raízes”, afirmou.
Jogos tradicionais ganham espaço
Além das modalidades mais difundidas, os jogos tradicionais também tiveram espaço na programação. De acordo com o comunicador indígena da Federação dos Povos Indígenas do Estado do Pará (Fepipa), Aiteti Gavião, as atividades representam a continuidade e a adaptação cultural dos povos indígenas ao longo do tempo.
“Iniciamos com jogos tradicionais, como arremesso de lança, peteca e corridas. Também incluímos modalidades como futebol, futsal e tênis, que foram incorporadas à nossa cultura ao longo do tempo”, explicou.
Para ele, levar essas práticas a um espaço urbano amplia o acesso da população ao conhecimento sobre as culturas indígenas. “Muitas pessoas ainda não conhecem os esportes tradicionais dos povos indígenas. Trazer essas atividades para o Parque da Cidade permite que a população compreenda a importância dessas práticas e sua influência em modalidades que hoje são amplamente difundidas”, destacou.
Intercâmbio entre povos e diversidade cultural
A diversidade cultural também foi evidenciada na participação de diferentes etnias. A coordenadora de gestão ambiental, territorial e de justiça climática da Secretaria de Estado dos Povos Indígenas (Sepi), Kalwene Ibiapina, ressaltou o papel do evento na promoção do intercâmbio entre os povos.
“Estamos com mais de 500 indígenas participando. No Pará, existem mais de 70 povos, com culturas distintas, e muitas vezes eles não têm a oportunidade de se encontrar”, afirmou.
Segundo ela, a iniciativa busca fortalecer o diálogo e a troca de experiências entre os próprios povos e com a sociedade em geral. “O objetivo é fomentar esse intercâmbio cultural e permitir que o público conheça a diversidade e a riqueza cultural existente no estado”, completou.
Encerrando a programação do dia, rodas de conversa com artistas e apresentações culturais, incluindo o desfile de moda ancestral, reforçaram o protagonismo indígena e a valorização das identidades tradicionais no contexto contemporâneo.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA