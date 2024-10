Enem: aulão de 12 horas neste domingo (20) prepara estudantes para a prova de Matemática e Redação

Em preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), um aulão intensivo de 12 horas será realizado no próximo domingo (20), das 9h às 21h, no Hangar Centro de Convenções da Amazônia. Intitulado ”'Imersão Enem”, a programação contará com aulas da professora Roberta Macêdo, especialista em Redação, e do professor Leopoldo Moura, de Matemática. O evento é destinado a todos os estudantes que irão realizar a edição do Enem deste ano.

Além disso, os estudantes também contarão com uma palestra que abordará estratégias para realizar a prova com segurança, conduzida pela palestrante Rebeca Cortez. Durante a programação, os participantes terão momentos para relaxar, incluindo sessões de alongamento e massagem. Para participar, o estudante deve adquirir o passaporte que dá direito à entrada de forma on-line. O valor individual é de R$ 189. Para grupos a partir de cinco alunos, o valor é de R$ 99.

Os interessados em participar da imersão também podem adquirir o passaporte por meio do Instagram @profarobertamacedo ou pelo telefone (91) 99993-2293. A professora Roberta Macedo destaca a expectativa para o aulão: “A Imersão Enem é um projeto que nasce para ficar, pois prioriza aprofundar o que de mais genuíno se exige nas provas de Redação e de Matemática. Além do que o aluno deve encontrar nas provas, o destaque está também na palestra sobre inteligência emocional para que o aluno fortaleça sua mente e a encha de otimismo”, pontua Roberta.

Às vésperas do Enem, a professora também lembra da importância de momentos como esse. “Só o fato de o aluno ter acesso ao que deverá encontrar na prova já o deixará mais tranquilo e confiante. Vamos agregar conhecimento e dar dicas de como lidar com o tempo, focando na Redação pronta em até 1 hora, observa a professora. No caso da Redação, segundo ela, o aluno deve focar em desenvolver um texto pautado em uma problemática a partir de uma temática social da atualidade - tópico que será reforçado na imersão.

“Portanto, priorizar os atores sociais que ainda não protagonizaram o Enem é um dos importantes momentos do encontro, assim como mostrar aos alunos como introduzir, desenvolver e concluir o texto segundo as exigências de cada comando e palavra-chave. Estou certa de que o encontro será um divisor na aprendizagem dos alunos. Qualquer pessoa que faça o Enem deste ano ou esteja no Ensino Médio deve estar conosco”, completa a educadora.

Estratégias

Com relação à disciplina de Matemática, o professor Leopoldo detalha como será a dinâmica: “Vou detalhar aos alunos a melhor estratégia para resolução da prova. É fundamental a orientação de como e por onde o aluno deve iniciar as resoluções. Irei detalhar quais as habilidades tendem a ser consideradas mais fáceis segundo a matriz de referência do Enem, para que a sua nota que é calculada pela TRI [Teoria de resposta ao item] seja a maior possível”.

“Resolveremos mais de 50 itens dessas habilidades, passando pelas 7 competências de Matemática, abordando conhecimento numérico, algébrico, geométrico, gráfico e análise de estatística e probabilidades. O aluno precisa se sentir seguro na reta final. É fundamental o equilíbrio emocional e físico, que levaremos para o evento, com dicas de alongamentos e concentração”, diz o professor ao lembrar da importância das provas de Matemática e Redação, que geram as maiores notas entre as 4 áreas de conhecimento.