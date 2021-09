Em setembro, belenense terá menos chuva, mas calor será forte

Pela previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Belém registrará, em setembro, menos chuvas que o verificado em agosto, com incidência à tarde em forma de trovoada, e, por isso, o belenense enfrentará temperatura alta, superior a do mês passado. As chuvas deverão totalizar 160 milímetros no mês, ou seja, superior aos 140 milímetros previstos em média para o mês. A temperatura variará de 34 a 35ºC.

No Sul e Sudeste do Pará cairão as primeiras chuvas, que deverão atingir até 100 milímetros. Nessas regiões do Estado, as altas temperaturas se situarão na faixa de 35ºC. Cenário semelhante a Belém deverá ocorrer no Oeste do Pará.

"As chuvas são provocadas pela alta temperatura com entrada de umidade que possibilita a formação de nuvens cúmulus cúmulunimbus responsáveis por chuvas fortes, trovoadas, de curta duração", explicou José Raimundo Souza, diretor do 2º Distrito de Meteorologia do Inmet (2º Disme).

Chuvoso

O mês de agosto de 2021 foi o mais chuvoso da série do Inmet desde 1897 na Grande Belém. Em Belém, o volume de chuva foi de 298 milímetros, 121% acima da média histórica de 134.6 milímetros. Em praticamente todo o Pará, as chuvas ficaram acima da média, e ocorreram com distribuição irregular. Do dia 1º ao dia 7, o calor foi intenso; do dia 8 ao dia 14, choveu bem, tanto que em cinco dias apenas a média foi ultrapassada. José Raimundo observou que os 298 milímetros de chuva forte se deram em 15 dias e a outra quinzena de agosto apresentou-se sem chuva. A maior chuva registrou em poucas horas, em Belém, 65.9 milímetros.

A temperatura na capital paraense manteve-se elevada em agosto, variando de 32.5ºC a 34.5ºC. Houve um dia com 35.5ºC de temperatura em Belém, ou seja, muito calor. "Quando não chovia, a temperatura ficava entre 34 a 34.5ºC, e, quando chovia, entre 32.5 a 33.5ºC. O Nordeste do Estado apresentou áreas com chuvas fortes. Já no Sul e Sudeste do Pará, não choveu muito, mas tiveram altas temperaturas - de 37 a 39ºC", destacou o diretor do 2º Disme. O município de Santana do Araguaia chegou a ficar 100 dias sem chuva. Marabá teve, no dia 31 de agosto, 70 milímetros de chuva, para uma média prevista de 11 milímetros para o mês. No Oeste do Pará, também caíram chuvas.