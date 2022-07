Em nove anos de criação, Unifesspa é referência em ensino superior na região sudeste do Pará

Uma trajetória iniciada ainda na década de 1980, com a contribuição de diferentes personagens: movimentos sociais, coletivos de estudantes e servidores e diversos grupos da região, mobilizados em torno da importância do ensino superior público e de qualidade. Esforços que se conjugam até hoje em um movimento de resistência pela manutenção da universidade.

Entre as novíssimas instituições federais de ensino superior do país, a Unifesspa, mesmo com grandes desafios, já dá passos largos e sólidos e se destaca como uma referência.

Com estrutura multicampi em cinco municípios e mais polos em outras dezenas de cidades do Pará, a Unifesspa faz acontecer 42 cursos de graduação, 13 cursos de mestrado e mantém uma comunidade de mais de 7 mil e 600 estudantes e pouco mais de 700 servidores.

Além da história anterior a 2013, após a lei de criação, a Unifesspa cresceu e vem se consolidando. Ano após ano, aumenta o número de alunos atendidos, de egressos da graduação e da pós-graduação, de área construída e acessibilizada.

Os projetos de ensino, pesquisa e extensão também são contemplados anualmente com bolsas com fomento interno e externo, e contribuem para a construção do conhecimento científico em sua integralidade.

A internacionalização já não parece tão distante e já temos editais e parcerias importantes, que devem levar pesquisadores e estudantes para além das fronteiras do Brasil.

Um conhecimento situado, localizado, especializado e vinculado aos problemas regionais e comprometido em encontrar soluções para eles.

A Unifesspa é, também, plural. Diversas etnias indígenas e dezenas de comunidades quilombolas estão representadas entre os nossos alunos. Somos todas as cores do arco-íris e lutamos por um mundo sem lgbtfobia. Avançamos em acessibilidade e já podemos ofertar nossas próprias formações em Libras e garantir atendimento aos discentes com deficiência.

A Unifesspa também tem lutado pela assistência estudantil. O restaurante universitário, finalmente inaugurado, representa uma conquista e a sustança que nossa comunidade precisa para aprender, ensinar e servir ao público. Bolsas e auxílios, mesmo com orçamento cada vez mais escasso, continuam sendo repassados, e a luta agora é para garanti-los e ampliá-los.

Em 2023, os 10 anos prometem e esperamos poder contar com todos os setores sociais para manter nossa missão, nossas atividades em pleno funcionamento e para comemorar todos os dias a nossa existência, que é uma conquista da sociedade e que transforma centenas de milhares de vidas.