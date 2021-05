Em Marituba, vacinação para grupos prioritários segue nesta sexta

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) de Marituba segue vacinando contra a covid-19 pessoas dos grupos prioritários definidos pelos planos nacional e estadual de vacinação. Fazem parte do grupo a ser imunizado durante esta semana pessoas com idade entre 18 a 59 anos que tenham alguma comorbidade; doenças crônicas; deficiência permanente grave; além de grávidas e puérperas (com ou sem comorbidade). A vacinação é de segunda a sexta, das 8h às 12h, em todas as unidades de saúde do município.



Para o público com comorbidade, serão vacinadas pessoas que possuam: doenças renais crônicas; obesidade mórbida; síndrome de Down; imunodeprimidos; portadores de diabetes; hipertensão; anemia falciforme; arritmias cardíacas; cardiopatias; cor-pulmonale; doenças cerebrovasculares; dispositivos cardíacos implantados; doenças reumáticas imunomediadas; doenças da aorta; fístulas arteriovenosas; insuficiência cardíaca; miocardiopatias; pneumopatias; próteses vasculares; síndromes coronárias e valvopatias.



São consideradas Pessoas com Deficiência Permanente Grave quem possua limitação motora que cause grande dificuldade ou incapacidade para andar ou subir escadas; indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de ouvir; indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de enxergar; indivíduos com alguma deficiência intelectual permanente que limite as suas atividades habituais como trabalhar, ir à escola, brincar etc.



Para se imunizar contra a covid-19, basta a pessoa seguir ao posto de saúde de Marituba mais próximo da sua residência portando os seguintes documentos: RG, CPF, cartão SUS, comprovante de residência.



Quem possui algum tipo de comorbidade, deve apresentar original e cópia de laudo, prescrição ou receita médica. Já pessoas com deficiência permanente grave devem apresentar algum documento oficial que comprove a deficiência permanente como: laudo médico, passe livre, cartão de estacionamento ou carteira da pessoa com deficiência emitida pela Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos (SEJUDH), por outra associação das pessoas com deficiência e/ou por alguma entidade a qual esteja associado no Estado do Pará.



"Vamos seguir vacinando o público conforme as doses enviadas pela Sespa", informou a Secretaria Municipal de Saúde de Marituba. Até o momento, Marituba recebeu 31.365 doses de vacinas contra a covid-19 e já aplicou 22.287 doses



Pontos de vacinação:

1. UBS Decouville – Rua Antônio Maria de Brito, 10

2. UBS Nossa Senhora da Paz – Rua da divisa S/N

3. Usf José Coelho – Rua da sagre S/N

4. USF Haifa Gabriel – Rua Antônia Armando S/N

5. USF Betânia – passagem Cametá S/N

6. USF riacho doce – Rua dos Navegantes S/N

7. USF São João – Rua João Marinho S/N

8. USF SÃO FRANCISCO – Rua da cerâmica S/N

9. USF Nova Marituba – lot imperial S/N

10. USF Adalúcio calado – praça Jarbas passarinho S/N

11. USF Uriboca – Rua do Uriboca.

12. USF União – Rua São Francisco S/N

13. USF Bela Vista – Rua São José S/N

14. USF SANTA LÚCIA – Rua Alfredo calso, pass. 20 de setembro, 08

15. USF Celina Lameira – Rua São Francisco S/N

16. USF Santa Clara – Rua Paula Roberta S/N

17. U.S.F. CRISTIANO TORRES – Rua Boulevard das Águas S/N

18. USF PRS. José Arimatéria – Av. Sete de Setembro – S/N

19. USF Manoel Paiva – Trav. 8º – Quadra 8, 13 (Agrovila São Pedro)