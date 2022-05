Em Alenquer, 14 mil pessoas já foram afetadas pelas chuvas no município

De acordo com a Defesa Civil do município Alenquer, cerca de 14 mil pessoas já foram afetadas pelas chuvas neste ano. Nesta segunda-feira (23) o nível do Surubiú, no atingiu o nível de 7,81 metros no município.

O centro comercial da cidade foi invadido pelas águas do rio e gerou dificuldades de locomoção e prejuízos para os comerciantes.

O levantamento da defesa civil de Monte Alegre apontou que existem 2.800 famílias afetadas em 7 bairros da zona urbana e 32 comunidades ribeirinhas da área de Várzea, somando o número de 14 mil pessoas atingidas pelas fortes chuvas no município