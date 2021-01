Em 2021, Estado quer realizar 19 concursos públicos, para mais de 15 órgãos

Um leque de oportunidades de acesso ao mercado de trabalho será aberto pelo Governo do Pará em 2021, com a previsão de realização de 19 concursos públicos, para mais de 15 órgãos da administração direta e indireta. Por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), o governo reafirma o compromisso com o plano de melhorias na prestação de serviços e o aumento do quadro de servidores públicos.

Entre os chamados “concurseiros”, a expectativa é grande. “Foco, perseverança e dedicação é o que tracei para alcançar o meu objetivo, e assim sigo estudando, com a meta de ser aprovada, e não perder nenhuma oportunidade que o Estado venha proporcionar para o ingresso na atividade pública”, diz Hellen Gomes, que já se prepara para concursos públicos.

Os concursos das polícias Civil e Militar já estão em fases adiantadas, e o da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) encontra-se em processo licitatório para escolha da banca organizadora. Todos os concursos previstos para 2021 vão ofertar vagas para cargos que exigem ensino fundamental, médio e superior.

Ainda no final de 2020, a Seplad publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) o edital de abertura da fase licitatória para quatro dos concursos oferecidos: Seplad, Jucepa (Junta Comercial do Pará), AGE (Auditoria-Geral) e PGE (Procuradoria-Geral).

Muitos “concurseiros” já se preparam para um dos certames mais esperados, o da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), que já teve divulgada no Diário Oficial a comissão que acompanhará a execução do processo.

“Trabalhamos sempre em busca de mais excelência nos serviços públicos oferecidos à nossa população, além de incentivarmos o ingresso de novos servidores, por meio de concurso público, o que possibilita mais desenvolvimento e notoriedade ao nosso Estado”, destaca a secretária de Estado de Planejamento e Administração, Hana Ghassan.

Ofertas de vagas - Desde 2019, quatro concursos públicos foram realizados no Pará, reforçando os quadros do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, Fundação Hemopa, Departamento de Trânsito (Detran) e Secretaria de Estado de Administração (Sead), totalizando 273 vagas, com oportunidades para o nível médio e superior.

O governo do Estado já nomeou 3.511 aprovados em concursos entre 2019 e 2020. A atuação da Seplad foi decisiva para que as nomeações fossem feitas de acordo com as necessidades dos órgãos e obedecendo aos protocolos de combate à Covid-19.

O governo vai oferecer oportunidades para o ingresso no serviço público nos seguintes órgãos: Seplad, Jucepa, Seap, PGE, AGE, Corpo de Bombeiros Militar (CBM), Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (Fasepa), Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV), Hospital Ophir Loyola (HOL), Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), Instituto de Metrologia (Imetropará), Instituto de Gestão Previdenciária (Igeprev), Sefa, Fundação Santa Casa (FSCMPA), Polícia Civil (área administrativa), Polícia Civil (área finalística), Polícia Militar e Detran.