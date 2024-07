Hérnia de disco: Veja o que é, os sintomas e como tratar; Pará registou mais de 100 cirurgias no ano

A hérnia de disco é uma condição de saúde que afeta a coluna vertebral e pode causar uma série de sintomas, incluindo dor nas costas, dormência, formigamento e fraqueza muscular. O problema ganhou notoriedade no Brasil nos últimos dias, porque a ex-atleta de vôlei Márcia Fu foi levada às pressas para o hospital na segunda-feira (29) após sofrer uma crise de hérnia de disco. Passado o susto, a medalhista olímpica explicou que vai fazer tratamento com infiltração.

No Pará, em 2023, foram realizadas 101 discectomias (cirurgias de hérnias de disco), entre cervicais e lombares, com 411 internações por transtornos discais. Já em 2024, de janeiro a maio, foram realizados 28 procedimentos cirúrgicos, com 160 internações, conforme dados repassados pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

O que é hérnia de disco

O presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia-Regional Pará, Dante Giubilei, explica que a hérnia de disco ocorre quando um disco intervertebral na região cervical ou lombar se rompe e seu conteúdo sai de seus limites. Ou seja, a camada interna e gelatinosa do disco intervertebral, se desloca para fora de sua posição normal e comprime a raiz nervosa adjacente ou a medula espinhal.

Quais os tipos e sintomas de hérnia de disco

O médico ortopedista aponta a existência de 3 tipos de hérnia de disco, no qual cada uma apresenta sintomas peculiares:

A hérnia de disco cervical ocorre na região do pescoço e tem sintomas como dor no pescoço, ombros e braços, além de formigamento e fraqueza muscular.

ocorre na região do pescoço e tem sintomas como dor no pescoço, ombros e braços, além de formigamento e fraqueza muscular. A hérnia de disco torácica ocorre na região média das costas com dor na parte média delas e dor irradiada para o peito ou abdômen.

ocorre na região média das costas com dor na parte média delas e dor irradiada para o peito ou abdômen. A hérnia de disco lombar ocorre na região inferior das costas e surge com sintomas como dor lombar, dor irradiada para as pernas (ciática), formigamento e fraqueza nas pernas.

Como identificar a hérnia de disco

O ortopedista Dante Giubilei afirma que é possível identificar a hérnia de disco com base em alguns sintomas, que são bem característicos dessa condição, que em alguns casos, podem ir além da dor localizada.

O sintoma mais comum é a dor localizada na região afetada, mas, o paciente deve ficar atento a outros sintomas que configuram uma hérnia de disco, como:

dor irradiada para membros superiores ou inferiores;

formigamento ou dormência;

fraqueza muscular;

dificuldade em realizar movimentos específicos.

Como é feito o diagnóstico de hérnia de disco

Quanto às formas de diagnosticar a doença, o especialista diz que pode ser feito por meio de alguns exames médicos, como um exame físico, que consiste numa Avaliação dos reflexos, força muscular e sensibilidade; e em exames de imagens de diagnóstico.

“O principal exame para visualizar a hérnia de disco é o de Ressonância Magnética. Mas, podem ser necessários outros exames complementares para poder fechar um diagnóstico correto, como o de Tomografia Computadorizada e Raio-x, sendo este último bastante utilizado caso seja necessário para descartar outras causas de dor”, detalha a especialista.

Como evitar uma hérnia de disco

Entre as principais formas de evitar ter uma hérnia de disco, de acordo com o médico Dante Giubilei, estão manter uma boa postura ao sentar, levantar e carregar objetos, e manter um peso saudável para reduzir a pressão sobre a coluna.

“É importante também praticar exercícios regulares, pois vai atuar no fortalecimento dos músculos das costas e do abdômen. E ergonomia, que ajusta o ambiente de trabalho para evitar posições que sobrecarregam a coluna. Além de evitar movimentos bruscos, tendo cuidado ao levantar objetos pesados ou ao fazer movimentos de torção", indica.

Como aliviar a dor da hérnia de disco

O ortopedista destaca que para os casos de alívio dos sintomas, pode ser feito por meio de medicações, exercícios específicos para fortalecer a musculatura e melhorar a mobilidade e terapias complementares (acupuntura, quiropraxia, massagens terapêuticas).

“É preciso haver uma mudança no estilo de vida também, com exercícios de baixo impacto, como caminhada, natação e ioga; práticas regulares de alongamento para manter a flexibilidade; e manter-se bem hidratado e seguir uma dieta equilibrada”, reforça.

Para casos mais graves, é necessária a intervenção médica, como injeções de corticosteroides para reduzir a inflamação e dor, e cirurgia quando os tratamentos conservadores não são eficazes, denominada de endoscopia de coluna.

“A endoscopia de coluna é uma técnica minimamente invasiva utilizada para tratar hérnias de disco e outras condições da coluna vertebral. Este procedimento envolve o uso de um endoscópio, um tubo fino com uma câmera e instrumentos cirúrgicos, que é inserido por meio de pequenas incisões. Ela é minimamente invasiva, de recuperação rápida e com menor dor no pós-operatório”, explica Dante Giubilei.

A hérnia de disco é uma condição que pode causar dor significativa e impactar a qualidade de vida. No entanto, com um diagnóstico adequado e um plano de tratamento personalizado, a maioria das pessoas pode encontrar alívio e retornar às suas atividades normais, conforme pontua o especialista. "É essencial seguir as orientações médicas e adotar um estilo de vida saudável para prevenir e tratar essa condição", finaliza.

*(Lucas Quirino, estagiário, sob a supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades)