Educação de Parauapebas atinge menor índice de analfabetismo dos últimos anos

São mais de 50 mil alunos matriculados nas 76 unidades escolares da rede municipal de ensino de Parauapebas, sudeste do Pará, com cerca de 2.500 alunos de novatos matriculados nas unidades públicas.

Atualmente, a rede municipal de ensino de Parauapebas possui 26 escolas de educação infantil, 47 de fundamental (incluindo três de tempo integral), três prédios de Centro de Ensino Personalizados (Cepejas) e a Unidade Educacional Especializada Jonas Pereira de Melo, que atende alunos com deficiência. Nos últimos anos, o município inaugurou 10 novas unidades educacionais (creches e escolas) com três novas unidades em construção, que juntas beneficiarão mais de 10 mil estudantes.

Município inaugurou 10 unidades educacionais nos últimos anos (Divulgação/ Ascom/ Semed)

Os avanços conquistados na educação, garantiu ao município o menor índice de analfabetismo dos últimos anos, alcançando a menor taxa de analfabetismo da história com 2,08%, além do número baixo recorde, a taxa caiu à metade em relação a janeiro de 2013, quando estava na casa de 4,47%.

No quesito analfabetismo, Parauapebas é considerado um dos melhores do Pará, ao lado de Belém (0,66%) e Ananindeua (0,71%), e supera a desempenho de Castanhal (2,18%), Canaã dos Carajás (2,51%) e Marabá (4,45%) e até municípios de estados vizinhos benquistos e famosos pela tradição em educação, como Araguaína-TO (2,81%) e Imperatriz-MA (2,6%). No Pará, a média de analfabetismo é 4,07%, e no Brasil, 2,87%. Em se falando de população, os números revelam que os analfabetos em Parauapebas caíram de 5.079 para 3.810 em uma década.

“Nossa missão é ofertar ensino de qualidade e não deixar nenhum aluno fora da escola. Neste ano, para atender a demanda excedente, tivemos que providenciar novos prédios e readequar espaços para expandir os atendimentos”, explica o secretário municipal de Educação, José Leal.