Edson Faísca e as comemorações da sociedade de Barcarena

Edson Faísca apresenta os Chics que estão movimentando o período julhino em Barcarena.

B-DAY

A vice-prefeita Cristina Villaça trocou de idade ao lado da mãe Odete Ribeiro e das filhas Sinara, Lara e Erika com os genros Vinícius, Henrique e Daniel.

BODAS

O casal comemora mais um ano de união (Divulgação)

Completaram bodas de Seda e Ônix o casal Fábio e Eliane Carvalho, com os filhos Daniel e Melissa.

RECONHECIMENTO

Mário Bigatão recebe título das mãos do prefeito de Barcarena (Divulgação)

O empresário Mário Bigatão recebeu das mãos do prefeito Renato Ogawa na CMB, o título de Cidadão Barcarenense 2022.

TRÊS CHICS

As amigas com o passaporte do Cabana Clube (Divulgação)

Três entre as damas mais elegantes de Barcarena com o passaporte do Cabana Clube: Rozi Gomes, Liana Andrade e Tiana Paes.

COLÍRIO

Crysia Lima participa de concurso de beleza no Caripi (Divulgação)

Crysia Lima será uma das candidatas ao concurso Miss Verão Caripi no próximo dia 31 de julho no pedaço de areia mais chic de Barcarena.