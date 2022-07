É Pará Isso: Estrada de Ferro de Bragança, o 'Expresso 222' do nordeste paraense

A Estrada de Ferro Belém-Bragança é daquelas obras que estão no imaginário do paraense: aqueles que viveram a época falam sobre a ágil viagem entre os dois importantes municípios do Pará; quem não pegou esta época certamente já se imaginou em um dos vagões, cortando a paisagem do salgado. Larissa Corrêa (@flordelari), uma das embaixadoras do projeto "É Pará Isso", visitou alguns pontos ainda conservados que ajudam a resgatar, ou tentar vivenciar, o que foi esta ferrovia de 222 quilômetros.

Os primeiros trechos da ferrovia entraram em funcionamento há dois séculos: desde 1884 já era possível fazer o trajeto Belém – Benevides sobre os trilhos. A obra, que começou em 1883, só foi entregue em 1908, quando a ferrovia chegou até Bragança e atingiu os 222 quilômetros. Foi a primeira ferrovia da região amazônica, e a primeira do Pará, tendo importância para a economia de todo Brasil – isto porque o projeto original tinha como objetivo chegar até São Luís, no Maranhão. Ao todo, havia 31 estações no traçado da ferrovia.

Em Bragança, uma estação que permanece em bom estado de conservação é a do ramal Benjamin Constant, que fica a cerca de 20 quilômetros do centro da cidade. No local é possível conhecer alguns “causos” sobre as viagens no trem. Um deles é o de que os passageiros que vinham para eventos em Bragança viajavam com roupas em trapos. Isto porque as caldeiras dos vagões soltavam faíscas e queimavam as roupas. O jeito era só colocar os trajes de gala ao saltar do trem, já em Bragança.

Na comunidade é comum ver também moradores que guardam recordações desta época, como partes de ferro dos trilhos e “cravos”, como eram chamadas as espécies de pregos em escala maior, que fixavam as seções de trilhos umas nas outras. A importância histórica da Estrada de Ferro de Bragança começou a ser resgatada recentemente, com a abertura da Rota Turística Belém Bragança, rodovia que passa por trechos do traçado da ferrovia.

