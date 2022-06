É Pará Isso: A breve passagem de Clarice Lispector pela capital paraense

Uma das maiores escritoras brasileiras teve uma breve passagem de sua vida como moradora de Belém. Por seis meses, a então autora iniciante Clarice Lispector viveu na capital paraense, de onde recebeu as críticas ao seu primeiro romance, além de viver episódios diplomáticos únicos. Aficionada por literatura nacional, Izabela Nascimento (@izabelarn) nos contou um pouco desta história em seu mais recente conteúdo para o É Pará Isso.

Para uma escritora icônica, uma moradia do mesmo porte. Foi no famoso Central Hotel que Clarice Lispector residiu durante os seis meses em que viveu em Belém. É verdade que àquela altura, Clarice ainda era praticamente desconhecida – sequer usava o nome artístico Lispector: assinava como “Clarice Gurgel Valente”, sobrenome de seu então marido, Maury Gurgel Valente. Foi por causa dele, aliás, que veio parar em Belém, já que o diplomata havia sido transferido para a capital paraense no ano de 1944.

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR TODOS OS CONTEÚDOS DA SÉRIE "É PARÁ ISSO"

Foi com o nome de casada que Clarice se correspondeu com o escritor Mário de Andrade, de quem “cobrou” o envio de críticas sobre seu primeiro livro, o romance “Perto do Coração Selvagem”, publicado em 1943. “Peço-lhe que interprete minha carta como quiser, mas não veja nela falsa humildade. Desejo muito sinceramente que sua saúde esteja boa. Clarice Lispector. Meu endereço agora é Belém, onde estou por tempos: Clarice Gurgel Valente. Central Hotel – Belém do Pará”, lia-se em trecho de carta para o escritor modernista.

Em Belém, a escritora frequentava círculos onde estavam presentes intelectuais – como Benedito Nunes e Francisco Paulo Mendes – e autoridades, como a visita da então primeira dama dos Estados Unidos, Eleanor Roosevelt. Na ocasião, Clarice fez a cobertura jornalística do evento para a publicação “A Noite”. Mas um local ficou marcado em sua passagem por Belém: a Praça da República, onde ela posou para a foto que se tornou mais célebre de sua passagem pela Mangueirosa.

A passagem de Clarice Lispector por Belém está retratada no mais recente vídeo de Izabela Nascimento (@izabelarn) para o É Pará Isso. Izabela é uma das seis selecionadas do projeto "É Pará Isso", desenvolvido pelo Grupo O Liberal e Meta (Facebook/Instagram) e com apoio do Centro Internacional para Jornalistas (ICFJ), Associação Nacional de Jornais (ANJ) e Associação Nacional dos Editores de Revistas (Aner).

Durante os meses de junho e julho, seis produtores de conteúdo vão mostrar em vídeos o potencial cultural, turístico e histórias de diferentes regiões do Estado. As produções são divulgadas nas redes sociais de O Liberal (@oliberal) e estão disponíveis em OLiberal.com/e-para-isso.