Dia Nacional da Pessoa Ostomizada: campanha prevê combate ao preconceito

É comemorado nesta quarta-feira (16) o Dia Nacional da Pessoa Ostomizada, iniciativa criada para divulgar informações que contribuam para combater o preconceito contra quem utiliza o procedimento da estomia. No Pará, o Serviço à Pessoa Estomizada (SAPE), localizado na avenida Presidente Vargas, tem cerca de 3 mil pessoas com cadastro ativo. O local referência do tratamento no estado para quem deseja receber os cuidados necessários, tendo, em média, 60 inscrições por mês. Já no Brasil, o Ministério da Saúde (MS) estima que existam mais de 40 mil pessoas ostomizadas.

Pensando nisso, o SAPE está realizando uma série de programações com o tema “Meu Estoma não me define, é vida”, que iniciam na data alusiva e vão até o próximo sábado (19), voltadas para fomentar a inclusão integral desta parte da sociedade. As atividades que serão desenvolvidas contam com uma exposição de fotos dos usuários que ressignificaram suas vidas com o intuito de passar à população que é possível ter uma rotina normal mesmo sendo ostomizado.

A programação encerrará com a 1ª Caminhada dos Ostomizados, no Parque do Utinga. A ostomia (ou estomia) consiste em construir um novo caminho para a eliminação de urina e fezes. No Pará, mais de 7 mil pacientes já foram atendidos desde o início do funcionamento do serviço.

A equipe multidisciplinar que atende no SAPE é composta por assistentes sociais, psicólogos, nutricionistas, médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem. Além de acolher o paciente, a família também é atendida pelo serviço e fornece equipamentos e materiais de ostomia diversos para atender as diferentes demandas dos cadastrados. O objetivo de todo o trabalho desenvolvido é manter a saúde e a qualidade de vida da pessoa ostomizada.

O auxílio, ainda, auxilia ao longo de todo o processo de adaptação. Todo o estado do Pará é alcançado com as consultas, que podem ser feitas de forma virtual para os que estão impossibilitados de ir até o local.

De acordo com o Ministério da Saúde, o procedimento é necessário devido à má formação congênita, tumores intestinais, doenças inflamatórias intestinais, traumas abdominais e etc que precisem de cirurgia para a abertura de um orifício para a saída dos excrementos. Os estomas estão relacionados ao sistema urinário, digestivo, respiratório e de alimentação. As estomias podem ser temporárias - após um tempo pré-determinado serão fechadas por meio de nova intervenção cirúrgica - ou definitivas e a pessoa conviverá com ela a vida toda.

Bolsa coletora é opção utilizada

Quando o problema envolve o sistema digestivo ou o urinário, o paciente usa uma bolsa coletora diretamente ligada ao intestino grosso/delgado. A cirurgia pode ocorrer nas diferentes faixas etárias, desde os neonatos até idosos.

Tipos de estomas

Colostomia → comunicação do intestino grosso com o exterior

Ileostomia → comunicação do intestino delgado com o exterior

Urostomia → cria um trajeto alternativo para a saída da urina

Gastrostomia → comunicação do estômago com o meio exterior

Traqueostomia → comunicação da traquéia com o exterior

Veja a programação

Semana da Pessoa Ostomizada – “Meu Estoma não me define, é vida”

Quarta-feira (16/11)

Horário: 8h às 12 e de 19h às 22h

Local: Faculdade Esamaz - avenida Municipalidade

Quinta-feira (17/11)

Horário: 8h às 12h e 14h às 18h

Local: Universidade Estadual do Pará (UEPA) - Campus de Enfermagem, avenida José Bonifácio, 1.289

Sexta-feira (18/11)

Horário: 8h às 12 e de 19h às 22h

Local: Faculdade Esamaz - avenida Municipalidade

Sábado (19/11) → 1ª Caminhada dos Ostomizados

Horário: 7h30 às 12h

Local: Parque Estadual do Utinga