Dia Nacional da Biblioteca: veja a lista de bibliotecas públicas e comunitárias na Grande Belém

Nesta quinta-feira (9), é celebrado o Dia Nacional da Biblioteca, que marca a a publicação do decreto nº 84.631, de 1980, que instituiu a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca, o Dia Nacional do Livro e o Dia do Bibliotecário. Em Belém, quem deseja conhecer novos mundos sem sair do lugar pode contar com as bibliotecas públicas e comunitárias, que oferecem livros, contos e novas informações sobre os mais variados temas.

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Confira:

Biblioteca Pública Arthur Vianna

A Biblioteca Pública Arthur Vianna (BPAV) está localizada na sede da Fundação Cultural do Pará e é considerada a mais importante da região Norte. Criada há 152 anos, promove o acesso à informação e à difusão de bens culturais para todo o Estado. Seus serviços abrangem atividades de incentivo à leitura, visitas institucionais e monitoradas, palestras, exposições, cursos e oficinas e programações culturais diversificadas.

Horário: das 9h às 18h

Endereço: Avenida Gentil Bittencourt, 650 - Nazaré

Biblioteca Pública Municipal Avertano Rocha

A Biblioteca Pública Municipal Avertano Rocha, localizada no distrito de Icoaraci, em Belém, foi criada em 21 de julho de 1972. É um espaço múltiplo de ações inovadoras de práticas leitoras que se consolidam por meio de diversificadas atividades de estímulo à leitura, desde a orientação a pesquisa bibliográfica, consulta ao acervo, cadastramento de usuários para empréstimo de livros, visitas monitoradas, leitura, cursos, oficinas, exposições, palestras, saraus literários, exibição de filmes, perpassando pelas diversas linguagens artísticas com um foco estritamente na leitura e literatura.

Horário: das 8h às 15h

Endereço: R. Siqueira Mendes, 607-705 - Cruzeiro, Belém - PA, 66812-460

Biblioteca Central da UFPA

Fundada há mais de seis décadas, a Biblioteca Central reúne, aproximadamente, 109.218 mil títulos físicos hoje. O acervo inclui livros, periódicos, monografias, dissertações, teses, obras de referência, materiais audiovisuais e digitais como as bases de dados, e-books, periódicos eletrônicos e repositórios institucionais.

Horário: segunda a sexta, das 8h às 22h, e aos sábados, das 8h às 14h.

Bibliotecas Comunitárias

BombomLER

Desde 2017, a Biblioteca Comunitária Itinerante Bombomler transforma praças, escolas e ruas do bairro da Marambaia em territórios de leitura. O espaço está localizado no bairro da Marambaia, em Belém. A iniciativa mantém o projeto “Pegue, Leve e Leia”, que funciona 24h e consiste numa livraria com exposição permanente de livros para doações. Basta parar na frente da biblioteca e pegar um livro para levar para casa.

Endereço: Conjunto Médici 1, Av. Maracanã, 126 - Marambaia.

Biblioteca Carolina Maria de Jesus

A Biblioteca Comunitária Carolina Maria de Jesus (BCCMJ) foi criada em 30 de novembro de 2026. A atividade principal da BCCMJ é a mediação de leitura, por meio da aproximação do livro às pessoas, que pode ser feita através da leitura em voz alta de livros, da indicação de literaturas pelos mediadores e consequente empréstimo de livros, entre outras atividades.

Endereço: Conj. Maguari - Esquina da Alameda 17 com a Principal - Coqueiro Belém, Pará 66823-095

Rio de Letras

Endereço: Conjunto Satélite WE 4 n° 145 fundos - Coqueiro Belém, Pará 66670-400

Espaço Cultural Nossa Biblioteca

O ECNB é um espaço de incentivo a leitura e a busca pelo conhecimento, localizado no Guamá, que atua desde 1977 para construir um bairro de leitores.

Endereço: Rua Vinte e Cinco de Junho - 214 - Guamá Belém, Pará 66075-440

Gueto Hub

O Gueto Hub é um espaço cultural e criativo localizado na divisa dos bairros do Jurunas e Condor, em Belém (PA), inaugurado em junho de 2021. Idealizado por Jean Ferreira, o projeto funciona como um hub comunitário, unindo biblioteca, coworking, galeria de arte, café e museu (Museu D'Água) para democratizar o acesso à cultura e à educação.

Endereço: Tv. Quintino Bocaiúva, 3729 - Jurunas, Belém - PA, 66033-620. 9h às 21h30.