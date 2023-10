Dia de Finados: movimentação para visita aos túmulos já começou em Castanhal

Em Castanhal, região nordeste do estado, a terça-feira, 31, é de movimentação nos principais cemitérios da zona urbana do município está intensa. Muitas pessoas aproveitaram para antecipar a visita ao túmulo dos entes queridos e também para fazer a limpeza nas sepulturas para o Dia de Finados (2).

A dona Carmem Alves da Silva e a mãe Maria Coralina Silva foram até o cemitério público São José para limpar o túmulo onde está enterrado há 40 anos o seu pai. “Decidimos vir hoje pra limpar de deixar tudo organizado para que no feriado a gente possa voltar com nossos parentes para visitar o túmulo do papai. Viemos no dia dos pais e desde então a gente não tinha feito nenhuma limpeza na sepultura”, contou a dona de casa Carmem Alves.

Já a aposentada Maria do Socorro Souza decidiu antecipar a visita ao túmulo da mãe para evitar a aglomeração e o calor.

“Há três anos eu prefiro vir até dois antes para fica aqui quieta sem tanta gente por perto. No Dia de Finados a gente não consegue nem andar aqui direito e com esse calor que está fazendo vai ser impossível visitar a sepultura da minha mãe em paz”, disse.

VEJA MAIS

Castanhal tem nove cemitérios, sendo o São José, localizado na entrada do município, é o maior e principal deles onde já foram realizados mais de 30 mil sepultamentos. (Patrícia Baía / O Liberal)

Castanhal tem nove cemitérios, sendo o São José, localizado na entrada do município, é o maior e principal deles onde já foram realizados mais de 30 mil sepultamentos. De acordo com o secretário de infraestrutura, Manoel Furtado, o local recebe em média 30 mil visitas no Dia de Finados.

“Temos essa média de 30 mil de visitas ao São José no período. E para isso foram feiras pinturas, limpeza geral, pequenas reformas, manutenção em iluminação pública na parte interna e externa. E no São José ainda serão colocadas dez carradas de áreas que ficarão à disposição da população para colocar as flores nos vasinhos”, explicou Furtado.

Os demais cemitérios são os do bairro do Jaderlândia, e das agrovilas do Macapazinho, Bacabal, Castelo Branco, Santa Terezinha, Calucia, Iracema, Apeú e Anita Garibalde. “Todos receberam os mesmos trabalhos que o São José durante os dias que antecedem ao feriado de 1º de novembro”, disse o secretário Manoel Furtado.

Ao lado do cemitério São José fica o cemitério São Francisco, o mais antigo cemitério particular onde está sepultado o ex governador do Pará, Almir Gabriel.

Tradição com segurança

Em Castanhal, assim como em vários outros municípios da região, existe a tradição de visitar os cemitérios no Dia de Finados durante a noite. E em todos os anos a segurança nos arredores dos cemitérios é intensificada para garantir a segurança de quem opta pelo horário noturno, com o explica o Comandante do 5º Batalhão de Policiamento Militar, Tenente Coronel Gilberto Cardoso.

“Nós teremos guarnições da Polícia Militar nos três cemitérios da zona urbana de Castanhal. E conforme for o movimento podemos ter mais viaturas ao redor. Além disso teremos policias a pé circulando pela multidão até mesmo a noite”, contou.

Missas

Durante todo o Dia de Finados serão celebradas três missas no cemitério São José. A última delas as 19h e será celebrada pelo bispo da Diocese de Castanhal, Dom Carlos Verzeletti.